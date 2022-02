MacBook Pro 2022 : un modèle d’entrée de gamme sans Touch Bar et écran mini-LED

Depuis quelques semaines, l’arrivée d’un MacBook Pro d’entrée de gamme fait parler sur la toile. Cette nouvelle génération vient désormais de se préciser à travers de nouvelles déclarations Mark Gurman. Outre le fait que l’ordinateur portable d’Apple profiterait de la puce M2, le journaliste de chez Bloomberg a précisé l’absence de Touch Bar et d’écran mini-LED.

Un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme misant sur la puissance

Alors que le MacBook Air 2022 devrait être un total renouveau pour la gamme, le MacBook Pro d’entrée de gamme ne changerait pas tant que ça. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman est en effet venu préciser l’avenir de l’ordinateur portable. Pour rappel, le dernier modèle de 13 pouces est sorti en 2020 en même temps que les MacBook Air et Mac mini avec puce M1.

Cette nouvelle génération viendrait prendre une place bien précise dans la gamme de MacBook, notamment pour ne pas concurrencer le haut de gamme avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1 Pro et M1 Max. Mark Gurman a ainsi expliqué que cette nouvelle génération de MacBook Pro d’entrée de gamme ferait plusieurs compromis. Tout d’abord, la Touch Bar ne serait plus de la partie.

Il précise ensuite que « les principaux différentiateurs » seront « des écrans, des processeurs et un stockage de moindre qualité ». Dernier élément important à prendre en compte : la technologie ProMotion et mini-LED ne seraient pas de la partie. De ce fait, il faudrait se contenter d’une dalle LCD pour ce nouveau MacBook Pro.

Pour terminer, Mark Gurman ajoute que ce modèle sera « l’un des nombreux Mac en préparation équipés de la puce M2 ». Le journaliste fait ainsi mention d’un nouveau Mac mini d’entrée de gamme, d’iMac 24 pouces ainsi que d’un MacBook Air redesigné avec puce M2 pour 2022.

