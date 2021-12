MacBook : une gravure en 4 nm pour la puce Apple M2 en 2022

Alors que les processeurs Intel étaient utilisés depuis des années par Apple pour ses ordinateurs, la firme californienne est venu révolutionner ses ordinateurs grâce à sa propre puce : l’Apple M1. En 2022, la seconde génération devrait être embarquée sur de nouveaux MacBook, dont un modèle Air revisité. Selon de récentes rumeurs, cette puce Apple M2 viendrait offrir de très belles performances grâce à une meilleure finesse de gravure : 4 nm au lieu 5 nm pour la génération actuelle.

La puce Apple M2 promet de jolies performances

En 2022, Apple prévoit de lancer 5 nouveaux ordinateurs Mac. Pour l’occasion, une nouvelle puce viendrait succéder à l’Apple M1, M1 Pro et M1 Max. Gravée en 5 nm, tout comme les puces A14 des iPhone 12 et A15 des iPhone 13, la seconde génération disposerait d’une finesse de gravure de 4 nm d’après le site taïwanais Commercial Times.

Cette puce Apple M2 devrait ainsi promettre une meilleure efficience énergétique et des performances accrues par rapport à la première génération. Gravée par le fondeur TSMC, cette dernière devrait être embarquée sur les ordinateurs et tablettes commercialisés à partir du second trimestre 2022 par Apple, probablement le prochain MacBook Air pour commencer.

Outre cette information, le site explique que la déclinaison Pro et Max et l’Apple M2, elles aussi gravées en 4 nm, ne verraient le jour que durant le second semestre 2023. La finesse de gravure devrait logiquement tomber à 3 nm pour la puce suivante : la M3.

Pour finir, Commercial Times évoque la puce des iPhone 14 : l’A16 Bionic. Il est expliqué qu’elle serait déclinée en deux versions. Les différences entre ces dernières seraient induites par le modem 5G embarqué. La gravure 4 nm serait aussi privilégiée par Apple pour ses prochains smartphones.

