MacBook Air 2022 : premier ordinateur Apple à profiter de la puce M2 ?

Même si la puce M1 fait déjà des prouesses, Apple ne compte pas s’arrêter en si bon chemin pour ses ordinateurs. Tout comme les iPhone, les Mac vont profiter presque annuellement d’une mise à jour de leur puce. L’année 2022 verra ainsi arriver une toute nouvelle génération : l’Apple Silicon M2. D’après certaines sources, le MacBook Air serait le premier ordinateur de la marque à la pomme à en profiter. La finesse de gravure aurait aussi été diminuée afin de proposer plus de puissance et une meilleure gestion énergétique.

La puce Apple Silicon M2 pour le MacBook Air 2022

Alors qu’Apple vient de lancer en production les MacBook Pro 14″ et 16″, de nouveaux ordinateurs dotés d’une dalle mini-LED et d’une puce M1 améliorée (M1X), la firme américaine travaillerait déjà sur la prochaine génération de puce pour Mac : l’Apple Silicon M2.

D’après le média Phone Arena, cette dernière serait encore une fois produite par TSMC et profiterait de nodes gravées en 4 nm, contre 5 nm pour la puce M1. Comme d’habitude, la finesse de gravure permettra à Apple d’introduire plus de nodes. Cela permettra concrètement d’offrir plus de puissance ainsi qu’une meilleure gestion de la consommation énergétique. En plus de cela, nous apprenons que le MacBook Air serait le premier appareil à profiter de cette nouvelle puce à sa sortie, soit en milieu d’année 2022.

Les améliorations au programme

Avec la puce M2, Apple permettrait tout d’abord aux utilisateurs de profiter du même nombre de cœurs que la M1X, soit 10. Du côté de la partie graphique, les récentes rumeurs annonceraient la présence de 32 cœurs pour l’Apple M1X. De ce côté-là, on peut s’attendre à une configuration moins élevée pour l’Apple Silicon M2.

Plus de détails sur cette génération de puces arriveront très probablement avant l’annonce du MacBook Air 2022. La M1X, prévue pour les MacBook Pro de cette fin d’année, nous permettrons très probablement d’avoir un avant-gout des performances prévues avec la puce M2.

