Une loi américaine veut stopper le monopole d’Apple et Google sur le marché des apps

Un projet de loi obligeant Google et Apple à revoir le modèle économique de leurs boutiques d’applications a été déposé mercredi 11 août par trois sénateurs américains. Elle s’intitule « Open App Markets Act » (Loi pour des marchés d’applications ouverts).

Apple et Google dans le viseur

un projet de loi appelé Open App Markets Act qui vise directement l’App Store et le Play Store de Google. Le projet de loi interdirait en effet à Apple et à Google de conditionner la distribution des applications par l’utilisation de leurs systèmes de paiements in-app (via lesquels Apple et Google prélèvent des commissions de 15 % à 30 %).

Ce projet de loi interdirait également Apple et Google d’empêcher les développeurs d’utiliser des systèmes de paiement in-app alternatifs. Et surtout, le projet obligerait probablement Apple à autoriser des boutiques alternatives à l’App Store.

Apple est régulièrement critiqué à cause des règles très strictes qu’il impose aux développeurs d’apps. Et si Google et Apple ont des règles assez similaires, le système d’exploitation Android permet néanmoins aux utilisateurs d’installer des apps sans passer par le Play Store (soit en installant un fichier .apk, soit en passant par une boutique tierce).

Vers une ouverture des marchés d’applications ?

Pour défendre son système fermé, Apple invoque la sécurité, comme toujours. Selon Apple, s’il laissait les utilisateurs d’iPhone installer des apps qui ne proviennent pas de l’App Store, cela augmenterait les risques pour les données personnelles des utilisateurs. Néanmoins, aux États-Unis, des sénateurs démocrates et républicains voudraient obliger les deux géants à couvrir davantage leurs stores d’applications.

Google pour sa part n’a pour l’heure pas souhaité commenter ce dépôt de loi.

Apple a commenté le dépôt de cette loi en affirmant que son App Store « est la pierre angulaire de notre travail pour connecter les développeurs et les clients d’une manière sûre et digne de confiance. Le résultat a été un moteur sans précédent de croissance économique et d’innovations. »

Le projet de loi va désormais être débattu au Sénat puis envoyé à la Chambre des représentants pour un vote. S’il est approuvé, il retournera au Sénat pour un autre vote. C’est un long chemin législatif durant lequel les lobbyistes des deux côtés tenteront de convaincre les législateurs.

Et vous, quel est votre avis ? Seriez-vous prêts à télécharger des applications depuis un autre store ?