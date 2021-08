Facebook Messenger ajoute le chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo

Après WhatsApp, Facebook a décidé d’amener le chiffrement de bout en bout pour les appels audio et vidéo sur Messenger. Le groupe de Mark Zuckerberg vient en effet d’annoncer l’arrivée de cette fonctionnalité, plus respectueuse de la vie privée et des données personnelles, en fin de semaine dernière. Mais une petite subtilité est de la partie, l’option n’est pas activée par défaut. Il faudra donc se rendre dans les réglages de l’application pour en profiter.

Par le biais d’un billet de blog oublié vendredi 13 août, Facebook a annoncé la bonne nouvelle : “Nous déployons l’option qui permet de rendre les appels vocaux et vidéo chiffrés de bout en bout sur Messenger”. Pour rappel, ce type de chiffrement était déjà présent dans l’application, mais uniquement pour les messages textuels et vocaux. L’arrivée de la fonctionnalité pour les appels audio et vidéo résulte notamment de leur utilisation l’année dernière. « Plus de 150 millions d’appels vidéo par jour sur Messenger » avaient ainsi été constatés par l’entreprise.

Facebook explique d’ailleurs les bénéfices de cette fonctionnalité sur Messenger : « Le contenu de vos messages et appels dans une conversation chiffrée de bout en bout est protégé depuis le moment où il quitte votre appareil jusqu’au moment où il atteint l’appareil du destinataire. Cela signifie que personne d’autre, y compris Facebook, ne peut voir ou écouter ce qui est envoyé ou dit. N’oubliez pas que vous pouvez nous signaler un message crypté de bout en bout si quelque chose ne va pas« .

À noter, l’option de chiffrement des appels sur Messenger devra être activée directement dans les paramètres de chaque discussion. Pour fonctionner, votre interlocuteur devra aussi avoir activé cette fonctionnalité. Pour commencer, Facebook annonce que le chiffrement de bout en bout ne sera proposé qu’aux discussions de groupe, avant un déploiement chez l’ensemble des utilisateurs dans les mois à venir. L’entreprise termine son communiqué en annonçant que le chiffrement des conversations Instagram est en cours de test.

