Les nouveaux MacBook Pro avec écran mini-LED entrent en production

Tout va commencer à s’accélérer du côté de chez Apple. Septembre signe notamment le mois des iPhone, mais les MacBook Pro de 14″ et 16″ avec écran mini-LED ne sauraient tarder. Selon un récent rapport de DigiTimes, la firme à la pomme aurait débuté la production de masse de ces nouveaux modèles tant attendus. Un lancement à la rentrée ou durant l’automne semble donc peu à peu se confirmer, même si les doutes avaient déjà été dissipés depuis un moment.

Apple prépare beaucoup de nouveauté pour la fin de l’année

Alors que les rumeurs tendaient auparavant vers une sortie des nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″ durant la WWDC 2021, les signes semblent de plus en plus pointer vers une arrivée durant l’automne, voire le mois de septembre 2021.

Le média DigiTimes vient même de signaler qu’Apple aurait lancé la production à grande échelle de ces nouveaux ordinateurs portables. La firme de Cupertino aurait en effet donné le feu vert à ses sous-traitants. Les objectifs de production seraient compris entre 600 000 et 800 000 unités tous les mois entre août et novembre 2021.

Pour rappel, les MacBook Pro prévus pour cette fin d’année, voire la rentrée, profiteraient d’une toute nouvelle puce M1X, plus puissante que la première génération d’Apple Silicon (M1). Outre de meilleures performances matérielles, la dalle de ces ultraportables profiterait d’une belle amélioration : la technologie mini-LED. Le design de cette gamme d’ordinateurs aurait aussi été complètement revu avec un tout nouveau châssis ainsi que plus de connectiques autres que de l’USB-C . De ce fait, nous pourrions retrouver un port HDMI, un lecteur de carte SD, un port de recharge MagSafe, un USB-A et deux USB-C. Certains informateurs annoncent aussi une amélioration de la webcam avec l’arrivée de la Full HD.

D’autres produits devraient bien évidemment rythmer cette dernière période de l’année 2021. En septembre, nous devrions en effet voir logiquement arriver une nouvelle génération d’Apple Watch aux côtés des iPhone 13. De récentes rumeurs annoncent aussi l’arrivée de l’iPad mini 6 ou encore d’une nouvelle génération d’AirPods.