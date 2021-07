iPhone 13 : vers une charge rapide d’au moins 25W ?

Dès le mois de septembre, Apple tiendra un évènement afin de présenter les iPhone 13. Selon de récentes rumeurs, la firme de Cupertino aurait prévu d’améliorer (un petit peu) la charge rapide de ses smartphones. Cette dernière pourrait ainsi passer de 20W à 25W afin de permettre aux consommateurs de passer à la vitesse supérieure.

La charge rapide 25W pour les iPhone 13 ?

Après avoir découvert les coloris des iPhone 13 Pro ou encore appris l’arrivée de la technologie d’écran always-on et 120 Hz, les prochains iPhone font parler de leur charge rapide.

Depuis de nombreuses années, l’autonomie est un problème récurrent sur les smartphones Apple. Même si certains modèles tels que les Pro Max offrent des résultats assez intéressants, les autres modèles font pâle figure face à la concurrence Android. Pour pallier à ce problème, Apple réfléchirait à introduire une charge rapide un peu plus performante sur les iPhone 13.

D’après les rumeurs chinoises rapportées par le média MacRumors, la prochaine génération d’iPhone devrait être compatible avec les chargeurs filaires 25W. Pour rappel, les iPhone 12 n’ont droit aujourd’hui qu’à une puissance de 20W. Cela serait ainsi une petite amélioration qui permettrait de charger plus rapidement les iPhone grâce à quelques watts supplémentaires.

De plus, Apple pourrait gagner gros grâce à cette nouveauté, étant donné qu’elle mettrait en vente son propre adaptateur de 25W. Une aubaine étant donné que les chargeurs ont été retirés des boites d’iPhone dans certaines régions du monde. Cependant, nous apprenons que la technologie MagSafe pour la charge rapide par induction d’Apple resterait cantonnée à 15W.

Même si la charge devrait être un peu plus rapide, MacRumors explique que le 25W permet d’accompagner l’arrivée de batterie plus grande pour les modèles d’iPhone 13 avec écran de 6,7 pouces, mais aussi de technologies plus énergivores sur les modèles Pro (always-on + 120 Hz).

Encore un peu de temps ? Découvrez les dernières informations sur l’iPhone SE 3 ou encore les prochains AirPods !