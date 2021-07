Notre sélection des meilleures boissons pour cet été !

Pour ce qui est de la partie boisson, nous avons pu déguster quelques recettes reçues qui s’adapteront parfaitement à vos repas d’étés. Dans cette sélection alcoolisée, nous vous rappelons évidemment que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. En ce bel été, nous vous souhaitons d’avance bonne dégustation.

Bière B7&1MORE, l’artisanat adapté au goût de chacun !

B7&1More est une marque de bières sauvages aux saveurs authentiques, nées de l’envie de redéfinir la culture de la bière autour d’un univers inspirant et respectueux de l’environnement. Notre mission est de créer une communauté de véritables passionnés de la bière artisanale autour d’intérêts communs : l’amour pour l’aventure, la défense de l’environnement et des animaux sauvages !

Nous avons eu l’occasion de gouter à différentes bières. En effet, pour l’été, ces bières sont vraiment adaptées à chaque personne. Il existe des gammes avec des gouts différents, avec plusieurs degrés d’alcool. Par exemple, nous avons eu l’occasion de gouter la bière artisanale B7&1 More Spectacled Bear, issue d’un long développement pour conserver sa typicité. Cela relève en plus les arômes et les saveurs des fruits rouges et du miel. Elle reste très agréable pour l’été, avec son gout unique.

Nous pouvons aussi parler de la bière artisanale à base de saké (boisson alcoolisée japonaise à base de riz), et nous avons réellement apprécié le gout. En matière de boisson rafraichissante, cela reste clairement agréable pour de belles soirées d’été. Il existe en tout 7 gammes de bières chez B7&1 More. Nous avons tendance à les recommander si vous êtes à la recherche de l’artisanat.

ABSOLUT JUICE, une recette parfaite pour l’été !

Produite à Åhus dans le sud de la Suède, Absolut Vodka s’est inspirée de la Suède et de ses saisons pour proposer deux nouvelles recettes inédites sans saveurs artificielles (arômes naturels et sucre d’origine naturelle), et élaborées avec de véritables jus de fruits. Absolut Juice rend hommage à deux fruits de saison typiques : la fraise, fruit du printemps et la pomme qui incarne l’automne. Lors de notre dégustation, nous avons vraiment apprécié le gout et le côté rafraichissant qu’apporte cette boisson. Elle est juste parfaite pour l’été !

La gamme Absolut Juice incarne l’esprit créatif et innovant de la marque Absolut, qui n’a de cesse de se renouveler pour proposer des produits inédits qui répondent aux attentes des consommateurs. Absolut Juice est une boisson

spiritueuse premium à base de vodka, plus faiblement dosée en alcool (35%) qu’une vodka classique. En bouche, son goût équilibré dégage une saveur naturelle de fruits. Bref, c’est juste la meilleure boisson pour l’été pour se rafraichir.

Cocktail LILLET Tonic, une idée rafraichissante et fruitée

Lillet Tonic est un long drink pétillant et fruité, dont la recette se décline selon les goûts. Une seule règle d’or : toujours déguster Lillet bien frais ! Disponible en version Lillet Blanc ou Lillet Rosé, Lillet Tonic est facile à réaliser grâce à sa recette « en trois étapes » : 1 dose de Lillet, 2 doses de tonic et un topping au choix! Autant vous dire que cette recette est parfaite pour cet été. C’est clairement un régal à déguster en tant que boisson estivale.

Crémant d’Alsace Brut Rosé Bio : La bonne idée pour cet été !

Ce Crémant d’Alsace rosé issu de l’agriculture biologique se pare d’une lumineuse robe rose pomelo aux reflets framboise. Cela transparaît son pétillant grâce à de délicates et fines bulles remontant à la surface en un nuage mousseux. Son nez est légèrement fruité sur des senteurs de pêche blanche. Il y a aussi des groseilles et ses fragrances florales qui caractérisent sa fraicheur aromatique. Sa bouche livre des arômes délicats de grenadine rehaussée par une belle acidité.

Assez fruité et excellent en bouche, de par son côté pétillant, le crémant d’Alsace brut est une solution grand public, qui sera s’adapter à toutes les tables, tout cela pour n’importe quel âge.

Délicat en bouche, ce crémant d’Alsace rosé millésime 2019, peut se déguster à l’apéritif escorté d’un amuse-bouche au saumon fumé, lors d’un brunch sucré-salé ou en accompagnement d’un buffet d’été aux légumes croquants. Il se marie aussi avec des desserts à base de fruits, comme un sabayon permettant de renforcer les principales notes de cette cuvée.