Netflix : les nouveautés du mois d’août 2021

L’été est là, mais Netflix reste actif et ne prend pas de vacances. Le service de streaming revient pour le mois d’aout avec de nouveaux films et de nouvelles séries.

Et une fois de plus, le géant américain sort le grand jeu pour ce mois d’août avec notamment la mise en ligne de deux intégrales qui risquent de faire pâlir la concurrence : Mr Robot et Downton Abbey ! Mais l’humeur sera aussi aux batifolages avec le grand retour de Kissing Booth et Valeria. Mais les vacances rimeront aussi avec découverte avec de nouveaux programmes exclusives comme Directrice, une saison qui mettra la magnifique Sandra Oh en vedette !

Pour rappel Netflix est disponible en plusieurs formules, Essentiel, Standard et Premium respectivement au prix de 7,99 €, 11,99 € et 15,99 €.

Les séries à découvrir pour ce mois d’août

Hit & Run : le 4 août

Disparu à jamais : le 13 août

Dix ans après avoir perdu les deux êtres les plus chers à son cœur, un homme est à nouveau plongé dans une énigme vertigineuse quand sa petite amie disparaît.

Son royaume : le 13 août

Après le meurtre de son colistier, un prédicateur controversé devient candidat à la présidentielle en Argentine, mais l’homme n’a rien du saint qu’il prétend être.

Directrice : le 20 août

La première femme de couleur à devenir directrice essaie d’être à la hauteur des exigences folles du département d’anglais en perdition d’une grande université.

Open Your Eyes : le 25 août

Clickbait : le 25 août

Post Mortem : Personne ne Meurt à Skarnes : le 25 août

Titletown High : le 28 août

Nevertheless : le 29 août

You Are My Spring : le 31 août

Les nouvelles saisons qui arrivent sur Netflix

Control Z – saison 2 : le 4 août

Car Masters : De la rouille à l’or – saison 3 : le 45 août

Love (ft. Marriage and Divorce) – saison 2 : 2 le 6 août

Valeria – saison 2 : le 13 août

Riverdale – saison 5 : le 12 août

Alors que leur dernière année de lycée touche à sa fin, Archie, Betty, Veronica et Jughead jonglent entre amour, désir et loyauté sur fond de mystère et de chaos.

Good Girls – saison 4 : le 31 août

Sous l’œil vigilant du FBI, Beth, Ruby et Annie évaluent les avantages et les inconvénients de leur travail — pendant que Dean et Stan font de même.

Des films pour vos soirées d’été

« Yves Saint Laurent » : 1er août

« Vivo » : 6 août

« The Kissing Booth 3 » : 11 août

« Beckett » : 13 août

« Ocean’s 8 » : 15 août

« Sweet Girl » : 20 août

« The Loud House Movie » : 20 août

« Tomb Raider » : 23 août

Des documentaires pour vous cultiver

« Shiny_Flakes : le petit baron du darknet : 3 août

« Untold : l’envers du sport » : 10 août

Et enfin, quelques animés qui débarquent en août

« Shaman King » : 9 août

« Monster Hunter : Legend of the Guild » : 12 août

« The Witcher : le cauchemar du loup » : 23 août

« Edens Zéro » : 26 août

Tous ces contenus ne sont pas forcément adaptés aux enfants… Mais pas de panique ! Vous pouvez désormais contrôler les contenus visionnés par vos enfants !