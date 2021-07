Nintendo Switch : réparez le Joy-Con Drift avec un simple bout de carton

Un YouTubeur a réussi à résoudre le problème du « Joy-Con Drift », où le joystick de la manette de la Nintendo Switch part à la dérive. Un simple bout de carton suffit, alors que même Nintendo n’avait pas trouvé la solution !

Les solutions les plus efficaces sont parfois les plus simples

Nintendo a un problème de taille avec sa console Switch, ou plutôt avec les manettes détachables Joy-Con. De nombreux joueurs se sont plaints d’un bug dans le joystick analogique. Après un certain temps d’utilisation, le plus souvent six mois à un an, les personnages commencent à se déplacer tous seuls, toujours dans la même direction. Ce phénomène est surnommé « Joy-Con Drift ».

Cette dérive du Joy-Con se produit à tout moment, alors même que le joueur ne touche pas la manette. Nintendo répare ou remplace gratuitement les Joy-Con défectueux, mais bien souvent le problème finit par revenir. De plus, les propriétaires d’éditions spéciales des manettes n’ont pas la garantie de recevoir la même en retour.

Or, une récente vidéo, la toute première postée sur la chaîne VK’s Channel, vient peut-être de nous apporter la solution la plus simple et la plus économique pour résoudre ce problème.

Un bout de carton corrigerait le Joy-Con drift de « manière permanente »

Le youtubeur s’est aperçu que le Joy-Con drift peut être évité en appliquant une pression autour du stick analogique. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, appuyer sur le Joy-Con annule immédiatement le drift du joystick. Le youtubeur a donc eu une idée simple, mais efficace. Il a ouvert le Joy-Con afin de placer un bout de carton très fin sous l’emplacement du stick analogique. Le carton repose donc directement sur la plaque métallique qui enregistre les mouvements du joystick.

Il montre ensuite l’avant/après : tout remarche parfaitement. Là où la vidéo se démarque de bien d’autres, c’est que VK explique pourquoi cela fonctionne et à quoi est techniquement dû le Drift.

Neuf, le joystick est solidement accroché au socle. Cependant, l’usure du temps et les appuis répétés viennent déséquilibrer le tout. L’ajout d’un bout de carton permet de corriger ce problème. Le développeur précise que bien des mois après, aucun bug n’est réapparu sur ses deux Joy-Con autrefois défectueux. Il en profite même pour donner des conseils à Nintendo, expliquant notamment qu’une vis supplémentaire permettrait de résoudre bien des problèmes d’instabilité sur les joysticks.

On ne vous garantit pas qu’elle n’a pas de Joy-Con rift, mais vous pouvez jeter un oeil à la Nintendo Switch OLED : la tant attendue Switch Pro vient d’être officialisée !