Tesla : Elon Musk confirme le retour des payements en bitcoin

Elon Musk, le patron de Tesla a confirmé que le constructeur californien devrait à nouveau accepter les paiements en bitcoin.

Elon Musk fait une nouvelle fois volte-face

Après avoir commencé à accepter les paiements en bitcoin pour l’achat de ses voitures électriques, puis fait brusquement volte-face pour un souci écologique. Cependant, Tesla pourrait de nouveau accepter les règlements avec la première cryptomonnaie mondiale.

Lors de la conférence virtuelle « The ₿ Word », Elon Musk a estimé que le minage de Bitcoin était en bonne voie de transition vers les énergies renouvelables. “Bitcoin est en passe d’effectuer une transition vers des énergies renouvelables, et plusieurs centrales à charbon qui étaient utilisées ont été fermées, en particulier en Chine” a expliqué Elon Musk, assurant que la reine des cryptomonnaie est sur une tendance positive. Bannis de Chine sur décision du gouvernement, les mineurs migrent en effet vers des contrées qui exploitent les énergies vertes, comme le Canada.

Acheter une Tesla en bitcoin sera de nouveau possible

Avant d’accepter à nouveau le Bitcoin, Elon Musk veut être certain que ces fermes de minage s’appuient sur de l’énergie renouvelable. “Je veux faire un peu plus de diligence pour confirmer que le pourcentage de consommation d’énergie renouvelable est très probablement égal ou supérieur à 50 % et qu’il y a une tendance à l’augmentation de ce nombre. Si c’est le cas, Tesla reprendra l’acceptation de Bitcoin” déclare le fondateur de Tesla.

Au cours de cet échange, Elon Musk a également reconnu avoir investi dans l’ethereum et le dogecoin, en plus du bitcoin. La raison ? Selon le patron de SpaceX, les crypto-monnaies seraient « un moyen d’augmenter le pouvoir de l’individu par rapport au gouvernement ».

Dans la foulée, Elon Musk a révélé que Space X, sa firme dédiée à l’aérospatiale, a converti une partie de sa trésorerie dans le Bitcoin, tout comme Tesla. “Je détiens du Bitcoin, Tesla détient du Bitcoin, SpaceX détient du Bitcoin” a résumé le milliardaire.

Intéressés par les cryptomonnaies ? Saviez-vous qu’Apple aurait investi plus de 2 milliards de dollars dans le Bitcoin ?