Netflix : les parents pourront contrôler les contenus visionnés par leurs enfants

Nombreux sont les enfants qui consomment du contenu sur Netflix. Or, tout le catalogue du service de streaming n’est pas forcément adapté à tous… Mais deux nouvelles fonctionnalités destinées aux enfants et à leurs parents ont été présentées par Netflix mercredi 14 juillet.

Netflix lance une newsletter récapitulative pour les parents

Si vous avez créé un profil enfant sur votre compte Netflix, celui-ci n’a accès qu’à des contenus adaptés à son âge. Le service va désormais envoyer toutes les deux semaines au titulaire du compte (le parent en général) un e-mail récapitulatif des programmes consultés afin de mieux cerner les préférences de l’enfant.

Les parents se verront alors proposer des outils pour développer des interactions autour de centres d’intérêt de l’enfant. Cela pourra être aussi bien des recommandations de films et séries que des coloriages ou activités autour de ses héros préférés, voire des visuels sur les thèmes et sujets (amitié, sciences, etc.).

Netflix en profitera également pour glisser quelques conseils pour mieux optimiser les réglages et protéger leurs enfants des contenus inadaptés (Code PIN, sécurisation, paramétrages…).

Une nouvelle interface pour les enfants avec des recommandations

Les efforts de Netflix ne s’arrêtent pas là, et on sait que la plateforme apporte une soin tout particulier à son interface utilisateur. L’entreprise s’est notamment concentré sur sa partie jeunesse qui ressemblait à s’y méprendre à la section principale. Les choses changent puisque le service propose un design plus attrayant pour les enfants et les adolescents.

On peut ainsi mieux voir les programmes les plus regardés et une vignette de représentant un personnage emblématique permet de repérer une fiction bien plus facilement que par le passé. Michelle Parisons, chef de produit pour les enfants et la famille chez Netflix, expliquait d’ailleurs récemment la philosophie de ce nouveau projet : « Ce sera comme un enfant qui entre dans sa propre chambre, où il sait où se trouve chaque pièce de Lego. »

Mais ce n’est pas tout. La seconde fonction est tout aussi intéressante puisqu’elle se présentera sous la forme d’un Top 10 consacré aux contenus pour enfants qui ont le plus de succès dans le pays.

Cela fait un moment que Netflix propose un Top 10 sur son service. A présent, on retrouvera une sélection de nouveaux programmes, films comme séries, spécialement pour les plus jeunes.

