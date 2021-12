Macs : Apple prépare 5 nouveaux modèles pour 2022

Apple n’en a pas fini de conquérir le marché des ordinateurs. Par le biais de sa nouvelle newsletter Power On, Mark Gurman est venu annoncer les plans de la firme à la pomme pour 2022. Cinq nouveaux modèles de Mac devraient ainsi être au programme. Malgré le lancement des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max en cette fin d’année, on apprend notamment l’arrivée d’un MacBook Pro abordable.

Voici les cinq Mac prévus pour l’année 2022

Cela fait maintenant un peu plus d’un an qu’Apple a entamé une grande transition pour ses ordinateurs Mac en passant de processeurs Intel à des puces ARM maison (Apple Silicon M1, M1 Pro et M1 Max). Cette dernière devrait continuer durant l’année 2022 avec l’arrivée de pas moins de cinq modèles d’après Mark Gurman.

Après le MacBook Pro, le MacBook Air, le Mac mini et l’iMac (M1), mais aussi les MacBook Pro 14″ et 16″ (M1 Pro et M1 Max), le journaliste de chez Bloomberg vient en effet d’annoncer à travers sa newsletter Power On qu’Apple prévoyait de lancer l’année prochaine : un iMac haut de gamme, probablement avec un écran plus grand que l’iMac 2021 et une puce plus puissante ; un MacBook Air doté d’un nouveau design et d’une puce M2 ; un nouveau Mac mini et un MacBook Pro d’entrée de gamme mis à jour ; et un premier Mac Pro avec une puce Apple Silicon.

En déployant l’ensemble de ces nouveaux modèles pour l’année 2022, Apple viendrait ainsi terminer la transition de son parc d’ordinateur vers ses propres puces. Il faut dire que seul le Mac Pro ne profite pour le moment pas des processeurs Apple.