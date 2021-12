Huawei annone une nouvelle paire de lunettes connectées, les Smart Glasses

Juste avant Noël, Huawei est venu faire le show avec une dernière conférence de présentation. Outre l’annonce du smartphone pliable à clapet Huawei P50 Pocket, de nouveaux MateBook ainsi que la montre connectée Huawei Watch D, la firme chinoise est venu lever de voile sur une nouvelle paire de lunettes connectées : les Smart Glasses, tout simplement. Intéressé ? Découvrez tous les détails sur ce produit dans notre article !

Présentation des lunettes connectées Huawei Smart Glasses

Huawei n’est pas nouveau sur le marché des lunettes connectées. L’entreprise a en effet précédemment lancé les Huawei X Gentle Monster Eyewear et Huawei X Gentle Monster Eyewear II, des produits permettant notamment d’écouter la musique grâce à des haut-parleurs placés directement dans les branches.

Avec les nouvelles Huawei Smart Galsses annoncées la semaine dernière, le constructeur ne souhaite pas déroger à la règle. Cette paire de lunettes connectées permet en effet d’écouter de la musique de la même façon. Elle dispose d’ailleurs de transducteurs permettant de restituer des fréquences de 100 Hz à 17 kHz. Le son peut notamment être transmis en Bluetooth 5.2 grâce à un smartphone. Seuls les codecs AAC et SBS sont pris en charge. Équipé d’une batterie de 85 mAh, le produit permet de profiter de 6 heures d’écoute et 4,5 heures d’appel.

Tournant sous HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei, les Smart Glasses permettent notamment de traduire en direct une discussion avec un interlocuteur parlant dans une langue étrangère à la vôtre. Connecté à un smartphone, il sera possible de profiter de l’assistant vocal de Huawei (Celia) afin de connaitre vos dernières notifications ou demander des informations diverses et variées. Outre fonctionnalité intéressante, ces nouvelles lunettes connectées peuvent analyser votre posture afin de vous dire si vous vous tenez assez droit grâce à un accéléromètre et d’un gyroscope.

Se déclinant en trois styles, montures Boston, Wellington et Aviator, ainsi qu’avec des verres correcteurs ou des pare-soleil, les Huawei Smart Glasses sont pour le moment uniquement annoncées en Chine au prix de 1 599 yuans, soit environ 221 euros hors taxes.