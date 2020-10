Publicité

Ce jeudi 22 octobre Huawei à présenté ses lunettes intelligentes les HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II.

Commençons par expliqué le principe de base de ces lunettes. Ce sont des lunettes sans doute plus classique embarquant des hauts parleurs semi-ouvert, ultra-mince avec une grande amplitude ce qui réduit les fuites sonores pour que vos voisins n’entendent pas le dernier album d’ AC/DC. Et pour avoir un son stéréo haute définition.

Les fonctionnalités

Cette nouvelle version sera personnalisable avec différentes version, lunette de soleil, vue, … Elles embarquent des hauts parleurs



Pour contrôler les lunettes il suffiras de faire des gestes sur la face extérieurs des branches, pressions, slides, double tap, …



Pour améliorer le confort des lunettes la monture est en titane élastique pour un poids minime et une résistance accrue.

Software et expérience utilisateur by Huawei

Côté logiciel et expérience utilisateur Huawei à chercher à faciliter l’expérience utilisateur en intégrant un assistant maison. Le NFC pour des appairages plus rapides et plus faciles. Une fonctionnalité toute fois intéressante et qui ce démocratise sur les écouteurs connectés sera ici intégré de base. La possibilité d’avoir la batterie restante sur le produits par un pop up lors de la connexion à l’appareil.

Conclusion

Huawei ne sont pas les premiers à présenter ce genre de lunette en effet ici ils en sont à leurs deuxièmes édition, bose à déjà aussi tenté l’expérience en janvier 2019. Malheureusement celle-ci n’on pas vraiment été une réussite. En espérant que Huawei ne connaisse pas le même fiasco. Elles seront disponible le 22 octobre pour 349€. Ont peut donc voir une volonté de Huawei de chercher à étendre ça gamme d’appareil avec le nouveau Huawei Sound, Huawei Mate 40.