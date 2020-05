Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro – Un joli rendu 3D

Nous pouvons voir plusieurs rumeurs sur Internet au sujet des prochains téléphones de chez Huawei. Il y a vraiment de tout et de ce fait, il est difficile de savoir lesquelles seraient réalisables ou non. Aujourd’hui, nous ne vous proposons pas des on-dit sur le futur Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro. Nous avons pu repérer une vidéo du Youtubeur Multi Tech Media qui a créé spécialement un rendu 3D à venir du fleuron de Huawei. Pour établir soigneusement ce rendu, il s’est basé essentiellement sur toutes les rumeurs les plus plausibles présentent sur Internet. Au programme de cette vidéo, nous pourrons apercevoir un écran OLED avec un taux de rafraichissement de 114 Hz dans un format de 6,7 pouces avec de très fines extrémités avec de légers bords incurvés. Le Youtubeur a parallèlement implanté un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran présent également sur le Huawei P30. Il faut dire que ces temps-ci le capteur est d’empreinte digitale est plus pratique qu’un déverrouillage facial à cause des masques.

©91mobiles

Des caméras, vous en voulez ? En voilà sur les prochains Huawei

Au niveau des caméras, Multi Tech Media a mis en évidence dans son rendu 3D cinq caméras à l’arrière. Le tout comprenant une caméra de 64 mégapixels, une autre de 24. Ensuite, une autre caméra qui offre notamment du 24 mégapixels. Une quatrième qui propose du 16 mégapixels et une dernière de 20 mégapixels. Pour la caméra avant, nous pourrions prétendre à une caméra de 44 mégapixels avec un capteur TOF 3D. La particularité de celle-ci est qu’elle se placerait sous l’écran. La prise mini-jack 3,5 mm est quant à elle absent de ce téléphone sur l’on en croit le rendue 3D. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des prochaines informations du futur Huawei Mate 40 et Mate 40 Pro. Nous vous laissons la vidéo du rendu 3D du Youtubeur Multi Tech Media ci-dessous. N’hésitez pas à visiter notre test sur l’excellent Huawei P30.