Test – Realme GT NEO 2 : Un photophone tout en puissance pour un prix réduit

La marque Realme est sûrement l’une de mes préférées. Leur but ? Offrir des smartphones aux qualités impressionnantes, le tout dans un tarif le plus petit possible. Et le dernier-né, le GT Neo 2 n’échappe pas à la règle. Nous le verrons plus tard, mais nous sommes ici en présence d’un tarif très agressif, couplé à des performances à faire pâlir la concurrence !

Unboxing

Le GT NEO 2 est emballé dans une boîte relativement grande, pour pas grand-chose. En effet, nous retrouverons encore une fois le basique. À savoir un chargeur mural, son câble USB-C ainsi qu’une coque. Un petit logo sur la boîte nous rappel que ce smartphone sera compatible 5G. Vous l’aurez compris, pas d’écouteurs au menu cette fois-ci ni même d’adaptateur USB-C <-> jack 3.5mm.





Design

Un gros travail a été effectué sur ce smartphone, principalement au dos de ce dernier. Si les couleurs ne paraissent pas forcément très nouvelles (disponible en Blue Neo, Vert Neo ou Noir Neo) c’est dans sa composition qu’il se démarque. En effet il est formé de 7 nanocouches résistantes aux rayures. De plus, les traces de doigts ne sont pas retenues, pratiques pour garder un téléphone propre même après une longue utilisation.









Pour le reste, nous retrouvons le bouton power sur la tranche droite tandis que les boutons de volume sont situés sur la tranche gauche. Sur la tranche inférieure, c’est le port USB-C, la trappe double SIM (compatible 5G) ainsi qu’un haut-parleur.

Ecran

C’est un magnifique écran AMOLED E4 de 6.62″ que nous retrouvons sur ce Realme GT Neo 2, offrant un taux de rafraichissement de 120Hz. La résolution quant à elle est de 1080×2400 (FHD+) ainsi qu’un espace colorimétrique DCI-P3.

Dans les faits, l’écran est plutôt qualitatif. Il offre une expérience vidéoludique très confortable, notamment grâce à son ratio écran/corps de 92.6%. Les couleurs sont bonnes, et la luminosité, même à l’extérieur, est largement suffisante. Ce sera un bon allié pour vos soirées Netflix, Youtube ou jeux vidéos.

Appareil photo

Parlons maintenant de l’un des plus gros points forts de ce smartphone : sa partie appareil photo. Le capteur principal propose une résolution de 64MP et est accompagné de deux autres capteurs. Le premier est un objectif grand angle tandis que le second (le plus petit) sera utilisé pour le mode macro. De nombreux modes sont présents comme la capture de nuit, un mode professionnel ou encore un mode Photographie de rue.

J’ai eu la chance d’avoir ce Realme GT Neo 2 entre les mains durant un voyage en Pologne. J’ai donc pu avoir le loisir de tester la qualité photo de nuits, dans le brouillard ou encore de jour avec de bonnes conditions lumineuses. Les résultats sont plutôt bons pour un smartphone de cette gamme. Le grain est assez présent sur les photos de nuits, il est important de le noter. Pour le reste, difficile d’en demander plus, les résultats sont assez bons. Vous pourrez retrouvez ci-dessous un panel de photos, sur Flickr.

Performances et autonomie

Après la photo, il est important d’avoir un smartphone offrant des performances à la hauteur. Avec son Qualcomm Snapdragon 870 5G, le GT Neo 2 propose une expérience très fluide. Tous les jeux passeront sans problèmes, le tout dans une fluidité extrême grâce aux 120Hz de son écran. Afin d’avoir du concret, sachez qu’il est classé 18e meilleur smartphone du moment dans le classement d’Antutu Benchmark V9. Un score très honorable qui se ressent dans son utilisation, qui ne souffre d’aucun lag ni ralentissements. Au niveau de la RAM le choix sera donné entre 8 ou 12Go, qu’il sera possible d’augmenter virtuellement de 5Go (en passant par l’utilisation d’une partie du stockage, toujours moins rapide que de la « vraie » RAM). A noter que le tout tourne sous Android 11, avec la surcouche maison Realme UI 2.0.

Malgré une puissance assez élevée, l’autonomie ne se verra pas être en défaut grâce à la batterie du GT Neo 2. En effet nous retrouvons une gigantesque batterie de 5000mAh, qui se rechargera entièrement en à peine plus d’une demi-heure. Cela est possible grâce à la présence de la technologie maison SuperDart 65W. Cette capacité vous permettra de tenir entre 1 jour pour une utilisation intensive et 2 voir 3 jours si votre utilisation est plus contenue. algré une puissance assez élevé, l’autonomie ne se verra pas être en défaut grâce à la batterie du GT Neo 2. En effet nous retrouvons une gigantesque batterie de 5000mAh, qui se rechargera entièrement en à peine plus d’une demi heure. Cela est possible grâce à la présence de la technologie maison SuperDart 65W. Cette capacité vous permettra de tenir entre 1 jour pour une utilisation intensive et 2 voir 3 jours si votre utilisation est plus contenue.

Conclusion

Vous l’aurez compris, encore une fois Realme réussit son coup. Proposer un smartphone polyvalent, offrant performances et qualité photographique, le tout dans un prix tout petit. L’ergonomie est également un réel plus, le mois d’utilisation que j’ai pu en faire s’étant révélé très confortable.ous l’aurez compris, encore une fois Realme réussit son coup. Proposer un smartphone polyvalent, offrant performances et qualité photographique, le tout dans un prix tout petit. L’ergonomie est également un réel plus, le mois d’utilisation que j’ai pu en faire s’étant révélé très confortable.

Pour être honnête, j’ai testé ce produit avant même de connaître le prix. Et je m’attendais à un tarif bien supérieur à la réalité. En effet, vous pourrez retrouver ce Realme GT NEO 2 à seulement 379€ sur Amazon !

Produit disponible sur realme GT Neo 2 Smartphone 5G Snapdragon 870 6,62" AMOLED Plein écran 120Hz 65W Ricarica Rapida 5000mAh 8+128Go 65W 64MP Triple Caméra Dual SIM Android 11 Téléphone Portable NFC

Voir l'offre 379,84 €

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article realme GT 2 Pro : le smartphone sous Snapdragon 8 Gen 1 se dévoile !