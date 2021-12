iPhone 15 Pro : Apple ferait l’impasse sur les cartes SIM physiques

Les petites indiscrétions autour des iPhone 15 commencent à faire leur apparition sur internet. Une nouvelle rumeur du site brésilien BlogDoiPhone vient notamment de souligner qu’Apple aurait le choix d’abandonner les cartes SIM physiques sur les modèles Pro et Pro Max à partir de l’année 2023. La firme californienne compterait ainsi se tourner pleinement vers l’eSIM.

La fin des cartes SIM avec les iPhone 15 Pro

Depuis les iPhone XS et XR, Apple permet de profiter de deux cartes SIM sur son téléphone : une physique et une « virtuelle », l’eSIM. La firme à la pomme compterait cependant aller plus loin dans les années à venir en proposant dès 2023 des iPhone ne prenant plus en charge les cartes SIM physiques.

BlogDoiPhone vient en effet d’annoncer que d’après des « sources internes », les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seraient les premiers appareils à faire une croix sur la carte SIM. Ces modèles seraient ainsi les premiers smartphones Apple à n’être compatible qu’avec les eSIM. De ce fait, les utilisateurs disposeraient de deux cartes SIM virtuelles sur leur iPhone et le port pour carte SIM disparaitrait. L’occasion pour l’entreprise de grappiller de l’espèce pour d’autres technologies ou une batterie plus grande.

Cependant, Apple ne pourra pas mener à bien cette transition par elle-même. En effet, la société doit aujourd’hui convaincre les opérateurs de proposer l’eSIM à leurs clients. En plus de cela, seuls les nouveaux abonnés peuvent généralement en profiter, ce qui est en soi un frein pour les clients de longue date.

De précédentes rumeurs annonçaient qu’Apple travaillait aussi sur un iPhone sans port Lightning. Apple semble ainsi vouloir faire disparaitre tous les ports afin de peaufiner les composants internes de ses smartphones. Reste maintenant à patienter afin de savoir si tout cela est bien au programme chez la firme à la pomme.

