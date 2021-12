Faux pass sanitaire : l’amende montera à 1 000 € dès la première infraction

Selon des sources proches du gouvernement, l’amende pour utilisation de faux pass sanitaire devrait grandement augmenter dans les jours à venir. Cette dernière devrait en effet passer de 135 € à 1 000 € dès la première infraction. La décision ferait suite à la forte présence de faux pass sanitaires en France depuis quelques mois et aurait pour objectif de faire pression sur ces fraudeurs.

Une amende salée pour l’utilisation de faux pass sanitaires

Le gouvernement souhaite aujourd’hui mettre la pression sur les personnes non-vaccinées ainsi que celles utilisant de faux pass sanitaires. Pour cela, le gouvernement est récemment venu annoncer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Lorsque ce nouveau projet de loi entrera en vigueur, les Français devront obligatoirement être vaccinés ou avoir été infectés récemment afin de pouvoir accéder aux lieux soumis précédemment au pass sanitaire.

Pour les personnes utilisant un faux pass sanitaire ou vaccinal, les sanctions devraient radicalement augmenter dans les jours à venir. D’après les informations de LCI, le gouvernement souhaiterait en effet faire passer l’amende de 135 à 1 000 € dès la première infraction, soit une augmentation de plus de 600 %. Un conseiller proche du gouvernement aurait souligné auprès du média : « Nous souhaitons être très dissuasifs« .

Il faut dire que la pratique est fortement développée en France. Le ministère de l’Intérieur a en effet souligné récemment que 182 000 faux pass sanitaires étaient en circulation dans l’Hexagone. Des experts estiment d’ailleurs que ce chiffre serait sous-estimé.

Pour rappel, l’amende est pour le moment fixée à 135 € pour la première infraction ; 1 500 € dans le cas d’une nouvelle infraction dans les quinze jours suivants ; et 3 750 € et 6 mois de prison pour une troisième fraude au pass sanitaire. Le passage à 1 000 euros dès la première infraction pourrait ainsi en dissuader plus d’un à s’essayer aux faux pass.

