3 Jeux vidéo de la semaine : Dying light 2 Stay Human, Uncharted Legacy of Thieves Collection, Légendes Pokémon Arceus

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Dying light 2 Stay Human est une invitation à l’aventure, l’émotion avec des zombis et des complots en toile de fond. Ensuite, nous avons Uncharted Legacy of Thieves Collection, qui est la compilation pour les amateurs d’aventure archéologique. Enfin, Légendes Pokémon Arceus est la première vraie nouveauté dans l’univers Pokémon depuis des lustres.

Dying light 2 stay human

Un open world, des zombies, a priori rien de bien original. Pourtant, ce Dying Light 2 nous a scotché une bonne centaine d’heures sur les 500 heures de jeu annoncées. Le monde a été ravagé par un virus qui transforme les infectés en zombies. Il reste quelques îlots d’humanité qui survivent isolés les uns des autres. Seuls les Pèlerins, dont vous êtes, les relient en jouant le rôle de coursier. Plus endurant, plus fort, sans savoir pourquoi, Aiden, vous, cherchez votre petite sœur de toute votre âme. Enfant, vous avez été séparé dans un laboratoire de recherche à Villedor. Vous revenez dans cette ville bien décidée à retrouver Waltz, le chercheur à l’origine de vos malheurs.

Impossible de ne pas saluer le travail scénaristique avec ici un univers très complet et tout aussi cohérent. La cité se divise en factions, les deux plus importantes étant les Pacificateurs, une sorte de milice qui veut imposer son contrôle contre protection, et les gens du Bazar qui veulent rester libre. Vous allez interagir avec ces deux camps, tisser des liens pour vous amener à la vérité. Les scénaristes ont réalisé un gros travail sur les interactions, les personnages et bien sûr la trame principaux. Ajoutez à cela des quêtes annexes qui réussissent à ne pas être trop répétitives et offrir autant d’immersion que l’histoire principale. Nous plongeons dans ce jeu et enchaînons les heures presque sans nous en rendre compte, tant l’immersion est prenante.

Ce titre à la bonne idée de ne pas nous plonger totalement libre. Le scénario déjà est une mine d’or de gameplay intelligent et de missions motivantes pour explorer la carte. De plus, les zones s’ouvrent à vous petit à petit en fonction de l’évolution du scénario. Nous avons toutes les saveurs de la liberté et un peu prit par la main en même temps. Les ennemis sont humains ou morts-vivants. Ces derniers se déclinent en différentes espèces plus ou moins dangereuses. Restez sur vos gades, les plus faibles des zombis peuvent vous submerger par le nombre. Le jeu comprend une séparation jour et nuit. EN effet, les zombis les plus puissants n’aiment pas la lumière du jour, se cachent dans des lieux sombres et sortent la nuit. Les hurleurs par exemple alertent tous les zombies environnants que vous êtes là. Commence alors une poursuite endiablée pour la survie.

La mécanique de jeu est une véritable réussite, car pour traverser cette ville rapidement et dans une certaine sécurité, il faut être acrobate. Tels les Yamakasi, vous êtes adeptes de parkours. Ainsi, vous sautez de rebord en rebord, grimpez, sautez, faites du parapente entre les tours. Les combats sont très dynamiques et demandent une réelle finesse tactique. Enfin, techniquement, presque rien à redire. Le jeu profite d’une réalisation somptueuse, sur PC, le ray tracing fait merveille. Volutes de fumée, effet de lumière, rendu des visages comme des immeubles, rien n’est à jeter.

Du grand art qui se voit complété par une bande-son qui a du punch. Jouez en multicanal et les hurlements entendus la nuit dans le jeu vous hanteront. Ensuite, l’animation est toute aussi bonne et les effets de vitesse, les sensations de sauts sont criantes de vérité. Testé sur PC, il faut une grosse configuration pour en profiter pleinement. Sur Next-Gen le résultat est très bon et sur old-gen le jeu reste solide. Nous notons juste quelques bugs, mais ils sont assez rares pour ne pas prêter à conséquence.

Un excellent titre qui a réussi à captiver un testeur blasé des zombis. La colonne vertébrale est un système de jeu très efficace, simple à appréhender et une réalisation technique de haut vol. Le cœur est le scénario captivant. Un grand oui pour ce qui est le premier blockbuster réussie de 2022.

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Pour notre plus grand plaisir, Sony réunit Uncharted 4 : À Thief’s End et le stand alone Uncharted: The Lost Legacy dans une vision mise à jour pour la PS5. Deux excellents titres qui depuis leur sortie en 2016 ont marqué les esprits. Notez que nous avons exactement le même jeu, scénario, gameplay tout est identique. Sauf la prise en compte de la manette DualSens qui bien que plaisante, reste assez anecdotique. Ce qui va réellement changer, c’est la technique.

Le jeu propose trois modes, en premier la fidélité pour jouer en 4 k à 30FPS. Le Performance apporte le 60 FPS en 1440p et enfin le 120 FPS est accessible, mais en 1080p seulement. L’animation est sans faille même si bizarrement le mode fidélité laisse apparaître de réguliers petits ralentissements, ce qui n’arrive jamais en mode performance. Les améliorations sont aussi graphiques et apportent un joli dépoussiérage. Toutefois, de la complexité de la modélisation, à certaines textures, on sent que le titre est assez ancien maintenant.

Une offre à 49,99 euros qui reste intéressante pour ceux qui n’ont jamais joué à ces deux jeux qui restent des références. Si vous avez déjà la version PS4 de ces titres, il vous en coûtera 10 euros ce qui est un assez bon deal.

Du nouveau chez nos amis les Pokémons ? Avec Arceus, Nintendo a la volonté de donner un vrai coup de frais à la série. Ici vous n’allez pas essayer de devenir le plus grand dresseur du monde. Ainsi, nous voici transportés dans le passé avec pour mission de créer le premier Pokédex de l’histoire.

Nous sommes dans un monde ouvert, qui est une invitation à l’exploration. Des décors superbes, des donjons, un scénario qui tient la route. Tous les ingrédients sont là pour un excellent jeu. La recherche des Pokémons, leur capture, les missions de l’intrigue s’agencent bien et motivent à avancer. Toutefois, nous regrettons le manque de quêtes annexes, de zones à challenges et autres petites sucreries qu’apporte en général un monde ouvert.

Techniquement nous sommes entre deux eaux. Ainsi, il y’a de très belles réussites esthétiques. Globalement nous sommes plus dans la moyenne que le flamboyant et parfois soyons honnête c’est assez moche. Toutefois, la qualité du design nous aide à oublier cette légèreté technique. Le plus taquin est le niveau de difficulté. Ce jeu est très accessible plus les plus jeunes, mais ceux en quête de challenge resteront un peu sur leur faim.

Malgré le manque de difficulté et la technique moyenne, nous avons là un titre qui se laisse jouer tout seul. On aime explorer, découvrir ce territoire légendaire et être aux origines de toute la culture et l’univers des Pokémon.