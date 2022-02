Windows 11 : voici les nouveautés de la mise à jour de février 2022

Cela n’est pas un secret, Microsoft s’apprêtait depuis quelques semaines à ajouter des fonctionnalités supplémentaires à Windows 11. Le dernier système d’exploitation de la firme américaine vient finalement d’en profiter via la nouvelle mise à jour de février 2022. La version en cours de déploiement apporte notamment les applications Android sur PC, améliore la barre des tâches et revoit les logiciels Media Player et Bloc-notes.

Les nouveautés Windows 11 de la mise à jour de février 2022

Le 15 février 2022, Microsoft est venu se targuer d’un long billet de blog présentant l’ensemble des nouveautés apportées à Windows 11 via une nouvelle mise à jour.

Pour commencer, la firme américaine a enfin annoncé l’arrivée des applications Android sur le Microsoft Store de son dernier système d’exploitation. Petit problème, cette nouveauté n’est disponible qu’aux États-Unis. Un déploiement dans le monde entier devrait donc encore prendre un peu de temps. Microsoft précise cependant que le partenariat avec l’Amazon AppStore a déjà permis d’ajouter plus de 1 000 jeux et applications Android sur Windows 11 (ex : Audible, Kindle, Subway Surfers, Lords Mobile, Khan Academy Kids…).

Deuxième point intéressant de cette mise à jour, l’amélioration de la barre des tâches. Microsoft est venu ajouter à cet élément essentiel de Windows 11 la possibilité de mettre en sourdine Microsoft Teams en un clic via une icône en forme de micro. En plus de cela, les personnes ayant un compte scolaire ou professionnel pourront partager du contenu de la suite Office sans avoir à ouvrir leurs documents.

Dans le cas où votre barre des tâches est centrée, Microsoft est venu ajouter tout à gauche l’icône du widget météo. Pour finir, nous pouvons noter que Windows 11 peut désormais afficher la date et l’heure sur plusieurs écrans en même temps.

Les deux dernières modifications apportées à Windows 11 via la mise à jour de février 2022 sont deux nouvelles versions d’applications :

Media Player : le lecteur de contenu multimédia a été simplifié avec une nouvelle interface profitant d’un menu latéral épuré ;

: le lecteur de contenu multimédia a été simplifié avec une nouvelle interface profitant d’un menu latéral épuré ; Bloc-notes : un mode sombre, de nouvelles actions de recherche et remplacement ainsi que la possibilité d’annuler des modifications à plusieurs niveaux ont été ajoutés.

Pour profiter de la mise à jour de février de Windows 11 (KB5010414), rendez-vous dans les paramètres de Windows 11, sélectionnez la section Windows Update et lancez la recherche de mises à jour.

