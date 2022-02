Apple liste trois nouveaux Mac, des modèles pour la keynote de mars 2022 ?

Les choses commencent timidement à évoluer chez Apple. En cette journée de Saint-Valentin, la firme à la pomme vient en effet de lister trois nouveaux modèles de Mac dans la base de données de la Commission économique eurasienne : A2615, A2686 et A2681. Cela pourrait notamment représenter les prochains produits qui seront annoncés par Apple lors de la keynote de ce printemps, normalement prévu pour le mois de mars.

De nouveaux Mac en approche chez Apple

Aux dernières nouvelles, Apple a tenu une conférence présentant ses MacBook Pro 14″ et 16″ avec puce M1 Pro et M1 Max durant le mois d’octobre 2022. Depuis, la firme de Cupertino est restée bien silencieuse. Comme le souligne le site 9to5Mac, seuls de nouveaux modèles d’iPhone et d’iPad avaient été repérés quelques semaines auparavant dans la base de données de la Commission économique eurasienne (Eurasian Economic Commission (EEC)). Avec un peu de recul, cela devrait logiquement concerner les iPad Air 5 et iPhone SE 2022 5G, attendus pour ce printemps.

Désormais, le site français ConsoMac a repéré un nouvel enregistrement de produits Apple dans la base de données de la Commission économique eurasienne : trois nouveaux Mac numérotés A2615, A2686 et A2681. Une petite précision vient souligner que le modèle A2681 est un MacBook, soit un ordinateur portable. Pour les A2615 et A2686, aucune précision n’est de la partie. Il est donc logique de supputer qu’il s’agit d’ordinateurs de bureau.

Face à ces révélations, nous ne pouvons que penser aux précédentes rumeurs autour des ordinateurs Apple. Aux dernières nouvelles, DigiTimes précisait l’arrivée d’un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme pour le mois de mars 2022. Des rumeurs suggéraient aussi le début de la production pour l’iMac Pro de 27 pouces ou encore. D’autres bruits de couloirs font aussi mention d’un Mac mini remis au goût du jour avec plus de puissance ou encore un design plus fin. Ces trois appareils semblent ainsi prédestinés à faire leur apparition lors de la keynote printanière d’Apple, pressentie pour être tenue le 8 mars 2022.