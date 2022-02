Les bandes-annonces du Super Bowl 2022 (Le Seigneur des anneaux, Moon Knight, Doctor Strange 2…)

Comme chaque année, le Super Bowl est le moment idéal pour les annonceurs afin de promouvoir leurs produits. Cela concerne bien évidemment le monde du cinéma. De ce fait, plein de bandes-annonces sont de la partie, que ce soit pour des films ou des séries. Découvrez-les toutes dans notre article !

Découvrez toutes les bandes-annonces du Super Bowl 2022

Alors que les Los Angeles Rams sont venus gagner le Super Bowl LVI, l’évènement a permis aux spectateurs d’admirer un concert de mi-temps réunissant Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et Eminem, mais a aussi été l’occasion de découvrir en images moult bandes-annonces de séries et films. Nous avons par exemple eu droit à un trailer de la tant attendue série dans l’univers du Seigneur des anneaux (Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir), la série sombre de Disney+ autour d’un autre super-héros de chez Marvel Moon Knight ou encore le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir – 2 septembre 2022

Pour définir sa série dans l’univers du Seigneur des anneaux, Amazon n’y est pas allé par quatre chemins n’annonçant que la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroulerait : « Avant le Roi, avant la Communauté, avant l’Anneau, une nouvelle Légende débute ». Ce premier teaser montre à nouveau la beauté de la Terre du Milieu avec des paysages à couper le souffle, des créatures, de la magie, de la fantaisie… Bref, tout ce que l’on attendait d’une série avec un budget faramineux. Le premier épisode sera disponible le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video !

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 4 mai 2022

Le tant attendu Doctor Strange in the Multiverse of Madness s’est ensuite targué d’une nouvelle bande-annonce toujours autant déjantée. Avec le multivers, le super-héros est en effet face à un casse-tête infini qu’il devra résoudre, avec l’aide de Wanda si on en croit les images. La sorcière rouge devrait cependant donner du fil à retordre à Strange, tout comme les autres menaces présentes dans cette bande-annonce.

Moon Knight – 30 mars 2022

Disney+ a aussi promu sa prochaine série originale Marvel lors du Super Bowl : Moon Knight. Nous retrouvons ainsi la connaissance de ce super-héros aux multiples personnalités incarné par l’acteur Oscar Isaac.

Pour rappel, cette série aux allures sombre va suivre la vie de « Steven Grant, un employé d’une boutique de cadeaux aux manières douces, qui se voit assailli de trous de mémoire et de souvenirs d’une autre vie. Steven découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et qu’il partage son corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que les ennemis de Steven/Marc convergent vers eux, ils doivent gérer leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte« , précise le synopsis officiel.

La diffusion de la série Moon Knight débutera le 20 mars 2022 sur Disney+.

DC Comics en 2022 : Black Adam, The Flash, The Batman, Aquaman and the Lost Kingdom

Toujours dans le monde des super-héros, DC Comis a levé le voile sur les quatre productions cinématographiques qui sortiront en 2022 : The Batman le 2 mars 2022, Black Adam le 27 juillet, The Flash le 2 novembre et Aquaman and the Lost Kingdom le 14 décembre.

Jurassic World : Le Monde d’après – 8 juin 2022

Pas besoin de vous faire un long résumé, les dinosaures de Jurassic Park sont de retour pour clôturer la deuxième trilogie World avec Le Monde d’après. Rendez-vous le 8 juin 2022 en salle !

Nope – 3 août 2022

Universal Pictures est ensuite revenu avec un film d’horreur cette fois-ci : Nope. Le film est produit par le réalisateur de Get Out et Us… Vous êtes prévenus !

Ambulance – 8 avril 2022

Pour finir, Universal Picture a levé le voile sur un nouveau teaser d’Ambulance, un film de Michael Bay où un vétéran demande à un criminel de l’aider à trouver de l’argent afin de payer les frais médicaux de sa femme. Pour cela, rien de plus simple : un braquage à 32 millions de dollars. Cependant, ils vont prendre possession d’une ambulance lors de leur cavale… qui comporte un policier au bord de la mort et un ambulancier. Sortie dans les salles obscure le 8 août 2022.

Sonic 2 – 30 mars 2022

Dans Sonic 2, le célèbre hérisson bleu va partir affronter Dr. Robotnik (Jim Carrey), cette fois-ci accompagné de Knuckles. Sonic pourra cependant compter sur un allié de taille pour cela : Tails. Pour déjouer les plans machiavéliques du docteur, ils doivent partir récupérer une émeraude pouvant détruire le monde en un clin d’œil.