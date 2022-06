MacBook Pro : Apple y ajoute uniquement la puce M2 – WWDC 2022

La WWDC 2022 est aussi venue faire la part belle au MacBook Pro de 13 pouces, avec l’arrivée d’un nouveau modèle profitant de la puce Apple M2, offrant ainsi plus de performances à l’ordinateur portable.

De meilleures performances pour le MacBook Pro avec la puce M2

Alors que le MacBook Air 2022 a profité d’un nouveau design, le MacBook Pro avec écran de 13 pouces a conservé les mêmes courbes. Ce modèle partage cependant un nouvel avantage, la puce Apple M2.

Pour information, Apple explique que cette génération offre des performances 39 % plus élevées par rapport à la version M1. À titre de comparaison, c’est 3,4 fois plus rapide que les versions avec Intel Core i7 de 8e génération. Au niveau de l’encodage des vidéos au format ProRes, il est trois fois plus rapide.

La partie autonomie promet de belles choses. En effet, Apple annonce que le MacBook Pro avec puce M2 peut tenir durant 20 heures en vidéo. Côté configuration, ce modèle avec écran de 13 pouces peut désormais avoir jusqu’à 24 Go de RAM et 2 To de stockage interne.

Pour finir, nous ne savons pas quand sera lancé le MacBook Pro M2. Son prix de départ est cependant connu : 1 599 €.

