Asus ROG Strix Scar 17 SE : un nouvel ordinateur portable ultra performant

Asus n’en a pas fini d’annoncer de nouveaux ordinateurs portables. La semaine dernière, la firme est venue présenter plusieurs nouveaux ordinateurs portables : les Zenbook Pro 16X et Zenbook Pro 14 Duo ; les Zenbook S 13 OLED et S 13 Flip OLED ; ainsi que les Zenbook Pro 15 Flip OLED et Zenbook Pro 17. Désormais, la section gaming de l’entreprise est de retour avec deux nouveaux ordinateurs portables, dont le Asus ROG Strix Scar 17 SE.

Une fiche technique musclée pour le ROG Strix Scar 17 SE d’Asus

L’Asus ROG Strix Scar 17 SE a été annoncé le mardi 17 mai 2022 aux côtés de l’Asus ROG Flow X16. Pour ce nouveau modèle, la marque taïwanaise est venue intégrer les meilleurs composants disponibles sur le marché, avec en prime un système de refroidissement à la hauteur pour les joueurs.

Pour commencer, l’ordinateur portable gaming embarque le processeur Intel Core i9-12950HX ; un GPU GeForce RTX 3080 Ti avec 16 Go de GDDR6 ; et jusqu’à 16 Go de RAM DDR5 4800 MHz et 4 to de stockage SSD PCIe 4.0 en RAID 0. Au niveau de l’écran, le Asus Rog Strix Scar 17 SE profite de deux déclinaisons avec dalle de 17,3 pouces certifiée Dolby Vision, une avec une définition Full HD et une Quad HD. L’audio est assuré par quatre haut-parleurs, certifiés sans grande surprise Dolby Atmos.

À noter, Asus définit ce modèle portable comme le plus puissant du monde et assure que ses performances sont proches de celles d’un PC de bureau. Le design profite d’un châssis original grâce à la présence d’une encre invisible pouvant révéler sous une lampe UV un code d’accès au jeu Scar Runner. Cette encre spéciale est le fruit de 6 mois de recherche. Nous retrouvons ensuite les traditionnelles LED, les Armor Caps ainsi qu’un clavier rétroéclairé chiclet pour personnaliser l’Asus ROG Strix Scar 17 SE. Niveau connectique, ce modèle a droit à deux ports USB 3,2 Type-A, un USB 3, deux Type-C, un Thunderbolt 4 USB Type-C, un RJ 45 (2,5 Gb/s), un HDMI 2.1 et une prise jack 3,5 mm.

Tout comme le Rog Flow X16, le Strix Scar 17 SE arrivera dès le troisième trimestre 2022. Son prix de lancement sera un peu plus élevé : 3 399 €.