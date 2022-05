Asus Zenbook S 13 OLED et S 13 Flip OLED : deux nouvelles références ultraportables

Asus a récemment renouvelé une grande partie de sa gamme d’ordinateurs portables. Dans le domaine de l’ultraportable grand public, les Zenbook S avec leurs écrans OLED ont de quoi séduire les utilisateurs en quête de portabilité.

Asus Zenbook S 13 OLED : l’ordinateur portable le plus léger au monde

La série Zenbook S ultrafine et ultralégère s’agrandit, en commençant par le Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302TA), l’ordinateur portable OLED de 13,3 pouces le plus léger au monde. Il pèse en effet tout juste 1 kg grâce à son châssis ultrafin en alliage de magnésium-aluminium de 14,9 mm d’épaisseur.

Équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 6800U avec un écran Oled 16:10 de 2,8k, Asus n’a pas non plus lésiné sur l’autonomie, annoncée à 19 heures. Coté connectivité, on pourra compter sur trois ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, du Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et une prise jack Casque/Micro. Enfin, le son est assuré par un système Dolby Atmos® certifié par Harman Kardon

Proposé dans quatre finitions, Ponder Blue, Aqua Celadon, Vestige Beige et Refined White, il sera lancé au cours du troisième trimestre 2022 à partir de 1 499 €.

Zenbook S 13 Flip OLED : pour encore plus de flexibilité

L’ordinateur portable Asus ZenBook 13 Flip Oled embarque la même dalle, mais tactile. Asus change de plateforme pour un processeur Intel de 12e génération. Dans la foulée, le Zenbook S Flip prend 100 g d’embonpoint. Avec sa charnière ErgoLift pliable à 360°, l’Asus Zenbook S 13 Flip OLED permet aux utilisateurs de travailler ou de jouer dans le mode de leur choix : ordinateur portable, tente, support, tablette.

Le Asus Zenbook S 13 Flip OLED sera disponible au cours du 3e trimestre 2022 à partir de 1 999 €.

