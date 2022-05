Asus officialise sa nouvelle gamme de Zenbook Pro 2022

Cette année Asus ne fait pas dans la demi-mesure avec les nouveautés de sa gamme Zenbook Pro. Ordinateur convertible, machine de guerre, allant du 14 au 17″ il y en aura pour tous les goûts et presque pour toutes les bourses. Petit tour d’horizon des différentes nouveautés.

Zenbook Pro 15 Flip OLED

Ce Zenbook Pro embarque un bel écran 15″ avec une résolution de 2.8K et une fréquence d’image poussée à 120Hz. Au niveau du processeur vous retrouverez une certification Intel Evo. Ceci grâce à la présence d’un Intel Core i7 de 12e génération. Côté graphique nous retrouverons une puce graphique dédiée Intel Arc A370M. Un combo parfait pour un multitâche efficace en toutes circonstances. Le tout sera refroidi grâce à la technologie Asus IceCool Plus. Pour ce qui est de l’ergonomie, il dispose d’une charnière ErgoLift à 360HD ainsi qu’une caméra infrarouge, pratique pour l’utilisation de la reconnaissance faciale. Pour finir, le système audio est doté de 4 haut-parleurs Dolby Atmos, certifiés par Harman Kardon pour un son ultra réaliste.

ASUS Zenbook Pro 17

Le Zenbook Pro 17 est le premier de la gamme à disposer d’une diagonale d’écran de 17,3″. Ce qui le rend très pratique pour du montage vidéo, de la création de son, etc.. Chose importante à noter pour les plus graphistes d’entre vous, l’écran est certifié PANTONE. De plus il est important de noter que l’écran est tactile avec une résolution de 2.5K et un taux de rafraichissement plutôt élevé de 165Hz. Ce dernier, couplé à un processeur Ryzen 9 6900HX ainsi qu’à une carte graphique RTX 305,0 en fera un bon allié pour vos soirées jeux vidéos. Côté audio, nous retrouvons le même système que sur le Zenbook Pro 15 Flip OLED.

Côté tarif, comptez 2099 € pour le premier ordinateur présenté tandis que le second se trouvera à partir de 1499€.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Asus rafraichit le Zenbook Pro 16X et le Zenbook Pro 14 Duo !