Arcwave Voy : le masturbateur masculin nouvelle génération

Si vous êtes un homme, vous savez sûrement que la diversité des sextoys est assez faible pour nous. C’est un segment de marché où il y a de la demande et où la technologie et la science peuvent apporter de nombreuses solutions. C’est ce que propose l’Arcwave Voy, un masturbateur masculin nouvelle génération qui s’appuie sur la science pour proposer un plaisir amélioré. En comparaison des différents sextoys que nous avons pu tester sur le site, voici un petit tour d’horizon de cette nouveauté dans le monde de la sextech.

Arcwave, c’est qui ?

Présente sur le marché de la sextech depuis 2020, Arcwave (comme Womanizer ou encore We-Vibe) est une marque qui fait partie du groupe WOW Tech. Ce dernier est l’une des entreprises les plus innovantes dans le milieu du bien être sexuel. Le premier sextoy de la marque fut le Ion, un masturbateur masculin également. C’est le premier à être doté de la technologie Pleasure Air. Cette solution permet d’envoyer de l’air pulsé pour décupler le plaisir lors de l’utilisation du jouet.

Tightness Adjustment System, le système parfait ?

Le TAS, ou système d’ajustement de la pression en Français, est un système ingénieux permettant un réglage précis du jouet afin de l’ajuster parfaitement à votre anatomie. Cette solution permet de stimuler des cellules spécifiques. Nous reparlerons de ces dernières un petit peu plus tard. Pour en revenir au TAS, ce système est d’une simplicité extrême d’utilisation. Via une simple rotation de la roulette présente sur le dessus du Arcwave Voy, vous pourrez augmenter ou réduire le diamètre du jouet.

Les cellules de Merkel-Ranvier, kezako ?

Revenons un peu sur ces fameuses cellules Merkel-Ranvier, qui sont stimulées de manière optimale avec cet Arcwave Voy. Selon plusieurs études ces cellules, présentes dans la peau du pénis, réagissent incroyablement bien à la pression, d’où l’utilité de ce fameux TAS. Vous l’aurez compris, avec l’Arcwave Voy ce sont de nouvelles sensations qui s’offrent à vous !

Souplesse et plaisir

Arcwave n’a pas fait avec le dos de la cuillère avec son nouveau sextoy Voy. Nous retrouvons donc du silicone CleanTech, développé par et breveté par la marque et déjà utilisé avec succès dans le premier sextoy, le Ion. Le gros point fort de ce silicone réside dans sa souplesse, sa douceur, mais également sa durabilité dans le temps. Il sera très facile de nettoyer le jouet et il dispose également de deux couvercles ventilés, parfait pour pouvoir fermer chaque extrémité du jouet. Pour finir, de par sa taille relativement contenue, il sera très facile de l’emporter tout le temps avec vous, dans un sac ou encore une valise de voyage, par exemple.

Et le tarif dans tout ça ?

Très souvent les tarifs de ces jouets de plaisir peuvent être un poil aberrant pour certains. Rassurez-vous, ça ne sera pas le cas ici avec l’Arcwave Voy. En effet ce dernier est disponible pour seulement 89 €, directement chez Senkys. Un tarif très abordable pour un sextoy à la pointe de la technologie et qui arrive à dépoussiérer un segment de marché relativement léger en nouveauté ces dernières années. Un bon compagnon à garder dans sa table de chevet et à amener en voyage autour du monde avec soit.