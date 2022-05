Netflix : l’abonnement moins cher avec des publicités disponible dès fin 2022

Alors que le partage de compte est devenu chose commune et que des pertes d’abonnés sont recensées, Netflix réfléchit à des alternatives afin d’accroitre son nombre de clients. La société américaine tend ainsi à proposer un abonnement moins cher financé par la publicité. Quelques détails à ce sujet viennent d’ailleurs de préciser que cette nouvelle formule arriverait très prochainement, plus précisément dès la fin de l’année 2022.

Netflix veut reconquérir les internautes

Netflix n’est pas très content de ses derniers résultats. Le leader du marché du streaming a en effet annoncé récemment une perte de 200 000 abonnés lors du 1er trimestre 2022, et envisage une perte de 2 millions de clients durant le trimestre en cours. La firme a ainsi confirmé l’arrivée d’un nouvel abonnement plus abordable afin de reconquérir les internautes. Pour cela, cette formule serait financée par la publicité. Il est aussi envisagé de faire payer le partage de compte.

Une nouvelle note internet aux employés de Netflix, relayée par le New York Times vient d’ailleurs de préciser que l’abonnement moins cher avec des publicités arriverait très prochainement. La fin de l’année 2022 est envisagée pour le lancement de cette nouvelle formule. La note souligne notamment que cette initiative est rapide et ambitieuse, et que « cela nécessitera certains compromis ». Nous n’avons cependant aucune information concernant les compromis envisagés par Netflix avec ce nouveau palier d’abonnement.

Dernièrement, quelques bruits de couloirs ont expliqué que Netflix se serait rapproché de l’entreprise américaine The Trade Desk, spécialiste du marketing programmatique, afin de proposer de la publicité ciblée sur sa plateforme. Pour rappel, les abonnements financés par la publicité ne sont pas anodins sur le marché de la SVoD. En effet, HBO et Hulu proposent déjà des offres de ce type. Disney+ a même annoncé en avril l’arrivée d’une formule avec publicité d’ici la fin de l’année 2022.