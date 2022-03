Netflix envisage de faire payer le partage de compte

Le partage de compte est une pratique courante sur les plateformes de SVoD. Cependant, Netflix veut de plus en plus sévir face à cette situation. Dans un nouvel article de blog, le service de streaming envisage ainsi de faire « payer un peu plus » aux personnes souhaitant partager « facilement et en toute sécurité » leurs identifications avec des personnes extérieures à leur foyer. L’objectif serait ainsi de compenser la perte monétaire induite par le partage de compte.

Un partage de compte payant chez Netflix ?

Pour rappel, Netflix stipule dans ces conditions d’utilisation que les contenus présents sur sa plateforme « ne peuvent pas être partagés avec des personnes qui ne font pas partie de votre foyer. » Cependant, le partage de compte est monnaie courante depuis des années. Le service de streaming n’a d’ailleurs toujours pas sévit concernant cette pratique. La volonté de Netflix de s’attaquer à ce problème se fait cependant de plus en plus ressentir.

L’année dernière, la plateforme de SVoD avait par exemple testé un moyen de contrer le partage de compte en demandant une double authentification pour se connecter à un compte par SMS ou e-mail. Désormais, une autre technique est envisagée par Netflix. En effet, le service propose désormais au Chili, au Costa Rica et au Pérou de directement payer un supplément monétaire afin d’ajouter jusqu’à deux membres ne faisant pas partie du foyer à un compte Standard ou Premium.

Dans les détails, chaque nouveau membre aura droit à un profil, des recommandations, un identifiant ainsi qu’un mot de passe distinct. Cependant, le responsable de l’abonnement Netflix devra payer environ 3 € supplémentaire pour chaque membre supplémentaire. Dans le cas où des personnes profitaient auparavant d’un partage de compte et n’envisageraient pas de rester sur ce dernier à cause de cette nouvelle mesure, Netflix a précisé qu’il est possible de transférer les profils vers d’autres comptes (déjà créés ou nouveaux).

Bien évidemment, tout cela n’est pour le moment qu’en phase de test. Chengyi Long, directeur produit et innovation chez Netflix, a tout de même rappelé que le partage de compte entre personnes n’étant pas du même foyer vient impacter la « capacité à investir dans de nouveaux films et séries » de la plateforme.

