Test – Secretlab TITAN Evo 2022 BLACK : l’allié du télétravail

SecretLab est une marque que l’on ne vous présente plus, nous vous en avions parlé comme idée cadeau à Noël et testé la version 2020 dans cet article sur la Secretlab TITAN. Un rapide rappel, Secretlab est une marque de Singapour spécialisée dans la conception de chaise et meuble gaming.

Un retour sur Secretlab en 2022

Secretlab propose trois gammes de fauteuils avec les Omega, les Titan et enfin les Titan XL. La première est destinée aux utilisateurs faisant moins d’1m80 et moins de 110 kg. La gamme Titan sera idéale pour les personnes entre 1,75 et 2 mètres pour un poids allant jusqu’à 130 kg. Enfin, le Titan XL est adapté aux personnes pour un poids allant jusqu’à 180 kg. Notre fauteuil en test ici, un Titan, est en tissu SoftWeave Plus.

De nombreuses finitions sont proposées, allant du choix du coloris à celui de la matière, en passant par des éditions spéciales, comme Minecraft par exemple.

L’expédition des fauteuils se fait depuis la Pologne en 2 à 4 jours ouvrés. Quant à la garantie, elle est de 5 ans, sous conditions. 3 ans pour toutes les parties fonctionnelles de la chaise. Les défauts esthétiques et les dommages découlant d’une mauvaise utilisation du fauteuil ne sont pas couverts. Pour bénéficier des 5 années de garantie, il suffira de partager une photo de son fauteuil sur un réseau social avec le hashtag #Secretlab. Il faudra ensuite se rendre sur ce lien et suivre les instructions.

Déballage et montage de la SecretLab

Ayant d’abord déballé une version 2020 puis une version 2022, il est possible de noter plusieurs différences et points positifs pour la version 2022. Le montage déjà simple s’est encore plus simplifié avec le temps. Un manuel en format A3 accompagne le carton et rend l’opération presque gamifiante. En moins de 10 minutes (à deux, ou 20 minutes seul), la chaise est prête. Il n’y a que quelques vis à placer, les roues à clipser, et le tour est joué. Un jeu d’enfant.

Version 2020 Version 2022

Point important de la version 2022, plusieurs pièces sont aimantées, ce qui va rajouter en simplicité de montage, mais aussi en confort à l’utilisation, mais on verra ça plus tard.

Confort – L’allié du travail et télétravail

Les accoudoirs sont entièrement réglables en hauteur, en dérive et même en rotation. Vous pouvez vraiment personnaliser le siège en fonction de la taille du bureau, de la longueur de vos bras et de la distance par rapport au clavier. Comme tout bon fauteuil gamer qui se respecte, ce modèle peut être incliné selon les besoins, et pour les films par exemple, le dossier peut être incliné à « presque » 90º.

Après des semaines d’utilisation, la chaise Secretlab était clairement irremplaçable, elle est presque aussi confortable qu’un canapé. Ensuite, difficile de revenir à une chaise de bureau plus modeste. D’autant plus que Secretlab se soucie des sièges et du confort et des finitions. En revanche, ce qui est clairement le revers de la médaille avec un produit de cette qualité, son prix est entre 500 et 600€.

Soutien et assise de luxe

La où la Secretlab TITAN Evo 2022 va réellement se différencier de la concurrence est sur le soutien global de la personne assiste. On commence avec le soutien lombaire qui ne se fait plus avec un coussin à poser derrière soi, comme chez les concurrents, mais aussi sur la version 2020 de la TITAN. Il se fait avec une molette située sur le côté du dossier pour régler la profondeur du soutien lombaire. Une simple rotation permet de vous sentir soutenu et une simple rotation libère ce soutien pour une session détente.

Le coussin de nuque, sur cette version 2022, est aimanté (comme d’autres parties de la chaise), ce qui rajoute un côté simple au réglage, mais aussi un confort d’utilisation accru. Plus besoin de penser aux straps à régler et ne pas savoir quoi en faire. Le coussin se pose simplement à l’endroit voulu. Le coussin est doté d’une couche de gel réfrigérant, qui évacue rapidement la chaleur et maintient la fraîcheur.

Haut de gamme et aimants

Cette version 2022 de la TITAN offre de nouvelles perspectives aux chaises Gamer. Une nouvelle direction haut de gamme est prise. En plus du soutien lombaire innovateur, et le coussin aimanté, les accoudoirs le sont aussi. Chaque accoudoir est doté d’un rembourrage en PU concave et moelleux qui soutient confortablement nos coudes et les maintient en place. Le fait qu’ils soient aimantés ajoute surtout une simplicité de montage et démontage.

L’assise quant à elle, est similaire à ce que fait SecretLab depuis longtemps, vous retrouverez notre avis dans le test de la version 2020 juste ici.

Les roulettes sont ultra agréable et contrairement à des concurrents roulent bien sur la moquette du bureau. Un dernier point sur la taille, il n’est pas trop encombrant et peut se rendre compact. Point négatif sur les accoudoirs qui ne peuvent pas être réglés plus bas et ne passent pas sous mon bureau par exemple, pour 2 petits centimètres.

Secretlab TITAN Evo 2022 – Une réussite ?

Que dire de plus, si ce n’est que la Secretlab TITAN Evo 2022 est l’amélioration pure de ce que nous avait proposé Secretlab il y a deux ans. On retrouve tout ce qui a fait un succès de la version 2020, avec des touches en plus en confort et innovation. Le soutien lombaire sans coussin est juste un pur bonheur, principalement car il est réglable. Les aimants ajoutent un côté simple au montage et pratique au coussin de nuque. Et le confort est toujours incomparable, seul le prix va faire tache, même s’il est justifié, car pour acquérir le modèle testé, il faudra débourser pas moins de 539€.