Razer DeathAdder V3 HyperSpeed : Légère et performante

Amis esportifs, si êtes à la recherche de performances, de légèreté et de confort, alors cette souris Razer DeathAdder V3 HyperSpeed est faite pour vous ! La marque au serpent remet le couvert et nous présente cette fois la version HyperSpeed de la célèbre DeathAdder. Au menu, toujours une ergonomie au top, mais certains points sont désormais améliorés, nous allons voir ça tout au long de ce test.

Unboxing

Commençons comme d’habitude par un petit unboxing. Ici Razer nous présente la souris dans un emballage complètement en carton, avec une absence quasi totale de plastique. Dans cet écrin en carton, nous retrouvons la souris, un câble de recharge USB-C ainsi qu’un adaptateur pour le dongle HyperPolling (qui est vendu séparément). Ce dernier permettra d’augmenter drastiquement le polling rate.

Design

Comparée à son équivalent haut de gamme, la version Pro, cette version HyperSpeed se distingue grâce à quelques ajustements ergonomiques. Tout d’abords le poids qui dorénavant passe à 55g, comparé au 63g. Ces quelques petits grammes se ressentiront lors de longues sessions de jeux, avec une fatigue réduite. Cette DeathAdder V3 HyperSpeed est également légèrement plus petite, et offre une prise en main excellente, avec des dimensions de 122.21 mm de long pour 64.82 mm de large sur 41.33 mm de hauteur. Les pads, permettant d’optimiser la glisse, sont aussi retravaillés avec une surface de glisse énorme. Ce dernier point a été remonté par des pros, gage donc de qualité et de performances !

Pour le reste, deux boutons sont présents au niveau du pouce gauche. Ils sont très bien placés et sont accessibles facilement et rapidement. Bien entendu, ils sont mappable via le logiciel Razer Synapse. Légèreté oblige, la gestion des DPI se fera via un bouton multifonction présent sur le dessous de la souris.

Performances

Cette souris Razer DeathAdder V3 HyperSpeed dispose du capteur optique maison Focus Pro 26 K. Ce dernier, comme son nom l’indique, offre une sensibilité allant jusqu’à 26 000 DPI. Ce qui promet réactivité et performances in game. Pour ce qui est du clic, nous retrouvons des switchs optiques de 3ᵉ génération. Leur durée de vie est annoncée à 90 millions de clics. La glisse offerte par les pads en PTFE est extrêmement agréable et précise. Grâce à son capteur optique, quasiment toutes les surfaces pourront faire office de tapie de souris, pratique pour s’adapter à plus ou moins tous les terrains.

Le travail de Razer sur l’ergonomie est excellent. Malgré des heures de jeux durant mon test, aucune gêne à l’utilisation n’a été remarquée de mon côté. C’est donc une souris parfaite pour vos longues sessions de jeux, comme de FPS par exemple, que vous soyez un professionnel ou un simple amateur passionné.

Conclusion

Cette Razer DeathAdder V3 HyperSpeed est un excellent choix pour tous les joueurs recherchant la simplicité. Mais ici, simplicité rime également avec performances. L’efficacité est le maître mot, avec des composants à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’une souris créée en partenariat avec des pros. Côté tarif, comptez 119€ sur Amazon pour vous procurer cette souris dédiée aux gamers passionnés.