iPhone : Apple veut faciliter le remplacement des batteries

Depuis quelque temps, des rumeurs circulent sur le fait qu’Apple chercherait à améliorer la technologie de batterie de l’iPhone. Par exemple, en mai, l’analyste Ming-Chi Kuo avait rapporté que l’iPhone 16 Pro serait le premier à être pourvu d’un boîtier métallique. Un changement qui impacterait considérablement sur la réparabilité de l’iPhone. L’adoption du boîtier métallique étant une « condition préalable » pour permettre un nouveau processus de collage. Explications.

Apple travaillerait sur une nouvelle manière de changer la batterie de l’iPhone

Actuellement, pour remplacer la batterie d’un iPhone, il faut utiliser une pince pour retirer la batterie existante. Cette dernière est maintenue en place par des bandes adhésives. Par la suite, « une machine et un plateau spécialisés » servent à placer la nouvelle batterie.

Cependant, The Information a récemment rapporté qu’Apple étudiait un nouveau procédé de remplacement des batteries. Cela consisterait à recouvrir la batterie de métal et non plus d’une feuille d’aluminium. Cette nouvelle technologie s’intitulerait « décollement adhésif induit électriquement ».

Quel est l’intérêt de cette technologie ?

Les sources de The Information ont expliqué qu’en enveloppant la batterie dans du métal plutôt que dans une feuille d’aluminium, « cela permettrait aux utilisateurs de déloger la batterie du châssis en lui administrant une petite décharge électrique ». Néanmoins, Apple recommanderait toujours aux utilisateurs d’iPhone de consulter un professionnel pour remplacer leur batterie.

La raison en est qu’« ouvrir l’iPhone n’est pas un processus facile en raison des adhésifs et des vis qui maintiennent l’écran de l’iPhone en place », ajoute le média. Si cette nouvelle technologie est effective, on pourrait déjà la voir dans au moins un modèle d’iPhone 16 cette année. Si c’est le cas, la technologie s’étendra ensuite à toutes les versions de l’iPhone 17 en 2025.

« Une approche prometteuse », selon le PDG d’iFixit

Selon 9to5Mac, le PDG d’iFixit, Kyle Wiens, s’est prononcé à ce sujet. Il a déclaré :

J’aimerais voir Apple innover pour améliorer la réparabilité. La colle est le fléau de la réparabilité des appareils modernes, et toute stratégie permettant d’inverser les adhésifs est la bienvenue.

Il a ajouté que le fait d’appliquer une tension pour libérer la batterie de l’iPhone est une approche prometteuse. D’autant plus que les alimentations à courant continu, généralement utilisées pour les tests et la charge de l’électronique, sont largement disponibles à l’achat.

En tout cas, cette volonté d’Apple de faciliter le remplacement des batteries d’ici 2025 pourrait être liée à la législation européenne. Même si, pour le moment, on ignore si Apple sera finalement concerné ou non par les règles en raison d’un certain nombre d’exclusions, conclut 9to5Mac.