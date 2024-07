La date de sortie de Frostpunk 2 est repoussée, mais “pour de bonnes raisons”

Dévoilé en août 2021, Frostpunk 2 fait suite au premier opus, sorti en 2018 sur PC. Le célèbre jeu de gestion et de survie en milieu post-apocalyptique était attendu sur PC et Game Pass le 25 juillet de cette année. Malheureusement, les fans de RTS devront encore patienter un peu, car la sortie de Frostpunk 2 a été reportée. Selon 11 bit studios, le développeur du jeu, ce retard de sortie s’explique par un travail supplémentaire visant à offrir un contenu de qualité pour les joueurs. Toutefois, ne vous inquiétez pas : l’attente ne sera pas longue.

La sortie de Frostpunk 2 reportée en septembre

Frostpunk 2, le jeu de gestion de 11 bit studios, ne sort donc pas le 25 juillet prochain. L’annonce de ce report est apparue dans un communiqué sur Steam, fraîchement rédigé par le directeur de la conception Jakub Stokalski et le directeur artistique Lukasz Juszczyk. On peut y lire également les raisons menant à cette décision : le retour des joueurs après le déploiement de la bêta, malgré la bonne note de 8/10.

“D’après les sondages que nous avons reçus après avoir joué à la Beta, la note moyenne que vous nous avez donnée était de 8 sur 10. Nous vous en sommes très reconnaissants. C’était pour nous une occasion d’écouter ce que vous avez apprécié et ce qui n’a pas encore tout à fait fonctionné.

“Cela nous a permis de mieux prioriser les choses et de mettre en avant les fonctionnalités et les modifications sur lesquelles nous travaillions déjà. Mais nous avons également réalisé que pour garantir la meilleure expérience possible au lancement, nous avons besoin de plus de temps pour terminer le développement de Frostpunk 2. C’est pourquoi nous avons pris la décision difficile de reporter sa sortie au 20 septembre 2024”.

11 bit studios va également améliorer l’interface et l’expérience utilisateur, en plus d’ajouter de nouvelles mécaniques de gameplay. L’objectif du studio polonais est d’offrir le meilleur jeu possible, d’où ce report de sortie. “Nous savons que ce n’est pas la nouvelle que vous vouliez entendre. Cependant, nous pensons que ces fonctionnalités supplémentaires sont quelque chose que vous méritez de voir dans le jeu dès le premier jour, et non dans un patch ajouté après la sortie.”

Frostpunk 2 arrivera donc le 20 septembre 2024 sur PC.