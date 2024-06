Little Big Adventure est de retour avec le remake Twinsen’s Quest

Est-ce que le nom de Frédérick Raynal vous dit quelque chose ? Certains d’entre vous le connaissent sûrement avec le survival-horror Alone in the Dark. Mais savez-vous que, bien avant ce chef-d’œuvre, il a conçu Little Big Adventure ? Sorti en 1994, ce jeu d’action-aventure est devenu culte, si bien qu’il a bénéficié d’un portage amélioré pour les PC modernes, iOS et Android. Maintenant, c’est au tour des dernières générations de consoles de l’accueillir, avec l’annonce du remake Little Big Adventure : Twinsen’s Quest.

Voir aussi : Le remake de Silent Hill 2 arrive sur PS5 et PC avec un trailer flippant

Little Big Adventure : Twinsen’s Quest, un remake tant attendu

Nombreux l’ont attendu depuis 1994, et maintenant, c’est officiel. Après le portage sur PC, iOS et Android en 2014, Microids et Studio [2.21] annoncent le remake de Little Big Adventure en mars 2023. Et après un an de développement, le jeu est fin prêt. Il portera alors le nom de Little Big Adventure : Twinsen’s Quest.

Développé sur Unity, le jeu bénéficie d’une nouvelle direction artistique. Les nouvelles bandes-sons sont toujours composées par Philippe Vachey. Des améliorations graphiques sont également au menu. Néanmoins, il conserve toute l’essence du jeu d’origine, en faisant (re)découvrir le magnifique univers de Twinsun aux joueurs. Que ce soit les nostalgiques ou les néophytes, Little Big Adventure : Twinsen’s Quest a tout pour séduire, que ce soit en narration qu’en gameplay.

“L’histoire du jeu se déroule sur un planétoïde à deux soleils. Quatre espèces y vivent en paix jusqu’au jour où le Dr Funfrock inventa le clonage et la téléportation. Peu à peu, le scientifique a soumis les habitants sous son contrôle total. Vous incarnez Twinsun, un citoyen modèle qui devient du jour au lendemain un fugitif pourchassé par les sbires du Dr Funfrock. Afin de mettre fin aux activités du maléfique docteur, vous devez parcourir le monde d’île en île. Votre mission : réunir des rebelles et former un réseau secret de combattants…”

Little Big Adventure : Twinsen’s Quest sera disponible au courant de l’automne 2024 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.