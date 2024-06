Le remake de Silent Hill 2 arrive sur PS5 et PC avec un trailer flippant

À part le portage PC de God of War Ragnarök, le State of Play du 30 mai 2024 a également apporté une merveilleuse nouvelle pour les fans de jeux d’horreur. Dévoilé lors des précédentes State of Play, le remake de Silent Hill 2 se confirme enfin avec de nouvelles images et un long trailer de gameplay. Mais pas seulement : Konami et Bloober Team officialisent enfin la date de sortie du jeu. Date qui se rapproche dangereusement, comme le brouillard qui entoure la sinistre ville de Silent Hill !

13 longues minutes de gameplay pour une ambiance sombre et horrifique

Sorti sur PlayStation 2 en 2001, Silent Hill 2 a marqué le monde des jeux d’horreur grâce à son gameplay. Sombre, oppressant, tels sont les maîtres mots qui définissent ce jeu made by Konami. Ici, ce ne sont pas seulement les créatures monstrueuses qui vous feront sursauter sur votre canapé, mais la ville elle-même ! La beauté du jeu est telle qu’il est considéré par de nombreux fans comme l’un des meilleurs jeux d’horreur de tous les temps.

C’est cette ambiance glauque que Konami a voulu ramener à la vie. En compagnie de Bloober Team (Layers of Fear), la firme officialise le remake de leur jeu d’horreur culte lors du State of Play du 30 mai 2024. Le jeu sera disponible sur PS5, mais également sur PC via Steam. C’était aussi l’occasion pour Konami et Bloober Team de dévoiler un nouveau trailer de gameplay d’une durée de 13 minutes. Ces 13 minutes suffisent amplement pour nous faire plonger dans un univers sombre, brumeux, bien glauque et truffé de monstres aussi terrifiants les uns que les autres.

À quand la sortie de Silent Hill 2 Remake ?

Le trailer de gameplay montre quelques scènes flippantes pour mettre l’eau à la bouche des nostalgiques. On voit d’ailleurs James Sunderland, le personnage principal du jeu, s’avancer dans la brume de Silent Hill. Les premiers affrontements sont également au rendez-vous, avec une flopée de créatures à l’anatomie disproportionnée.

Le trailer de gameplay a par ailleurs apporté une bonne nouvelle : la date de sortie. Cette fois, c’est officiel, Silent Hill 2 Remake arrivera bel et bien en 2024, le 8 octobre plus exactement. Le choix de la date n’est sans doute pas un hasard, car elle coïncide avec le mois d’Halloween. De quoi rendre nostalgique les amateurs de Silent Hill 2 sur PS2, mais également la nouvelle génération des fans de jeux d’horreur !