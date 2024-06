Beaucoup de gens sont toujours face à ce problème : ne pas savoir ou oublier le titre d’un film qu’ils avaient regardé plutôt. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez recourir à quelques astuces pour retrouver votre film préféré ou un long métrage dont vous ne connaissez pas le titre. Nous vous les révélons dans ce tutoriel !

Reposez-vous sur les outils en ligne pour retrouver un film

Vous n’avez réussi qu’à regarder un petit extrait d’un film, car vous êtes arrivés trop tard ? Vous n’avez vraiment pas eu le temps d’apercevoir son titre sur votre écran de télévision ? Néanmoins, vous avez tout de suite aimé l’histoire ? Il y a un moyen de retrouver le long métrage. Servez-vous des outils en ligne ! En effet, des outils ou des sites Web en ligne aident les internautes à retrouver les films qu’ils recherchent. C’est le cas, notamment, de :

YouTube

C’est la plateforme idéale pour rechercher des films complets. Avec le titre de votre long métrage, ajoutez les mots « film complet » sur la barre de recherche de la plateforme. Si quelqu’un l’a mis en ligne, vous n’aurez plus qu’à le télécharger en choisissant parmi les formats disponibles.

Google

La fonction de recherche d’images inversée de Google peut aussi être utilisée pour trouver votre film. Cette fonctionnalité est efficace si vous voulez identifier un film basé sur un clip. Elle vous aidera à trouver des images similaires ou des informations liées au long métrage. Téléchargez une capture d’écran ou un extrait du film que vous voulez avoir, puis allez sur images.google.com. Chargez les informations en important les images depuis votre PC. À partir des résultats, voyez si la capture correspond à des images fixes de films ou à des images promotionnelles.

IMDb

Répertoriant une grande quantité de films et de séries, le site IMDb vous aide à en savoir plus sur vos longs métrages favoris. Des informations sur des acteurs, des scénaristes et des réalisateurs sont également disponibles sur le site. Ce qui est parfait avec IMDb, c’est qu’il peut vous offrir des suggestions personnalisées en fonction de vos goûts et de votre recherche. Avec les résultats, vous pouvez découvrir de nouveaux contenus. La plateforme est aussi accessible en application.

N’hésitez pas à demander de l’aide sur les forums et réseaux sociaux

Pour trouver le titre du film que vous cherchez, vous pouvez demander de l’aide auprès des plateformes de médias sociaux ou des forums. Si vous avez un extrait ou un clip rattaché au long métrage, d’autres personnes susceptibles de le reconnaître peuvent vous donner des informations cruciales. Ces différents sites Web peuvent vous aider :

Reddit

Il s’agit d’un site Web communautaire qui rassemble environ 1,64 million de membres. Il aborde les actualités sociales et différents sujets qui touchent l’évolution. C’est avant tout un lieu d’échange intellectuel. Le forum peut vous aider à trouver le film que vous cherchez. Il vous suffit de publier votre message avec des photos ou des vidéos rattachées au long métrage pour être plus précis.

Le site Whatismymovie.com

Créée par Valossa, la plateforme Whatismymovie.com a été conçue pour retrouver le titre d’un film ou d’une série grâce à une brève description. Ainsi, si vous n’avez aucune idée du réalisateur, ni des acteurs du film, ce site Web représente une aubaine pour vous. Il utilise une intelligence artificielle et un deep learning pour trouver ce qui correspond le plus à vos attentes. Vous n’aurez qu’à renseigner les informations dont vous vous souvenez sur la barre de recherche de la plateforme. Toutefois, le site Web est en anglais. Donc, il vous faudra vous exprimer en anglais pour interroger sa base de données.

Identifiez votre film sur des applications mobiles

Faciles à utiliser, les applications mobiles peuvent également vous aider à traquer votre film préféré. Si vous partez sur de courts clips audio ou vidéo dans votre investigation, notez que certaines applications utilisent une technologie de reconnaissance audio ou visuelle pour faire correspondre le clip à leur base de données de films.

L’application Just Watch

Just Watch vous offre l’opportunité de trouver vos films favoris. C’est un service entièrement gratuit. Just Watch propose plusieurs fonctionnalités telles que l’emplacement de diffusion, le traqueur de série et bien d’autres encore. Pour l’utiliser, il suffit de télécharger l’application sur votre smartphone ou tablette, disponible pour Android et iOS, puis de l’installer. Ensuite, créez un compte à votre nom. Une fois votre nouveau compte opérationnel, vous pouvez enfin taper le titre du film que vous voulez trouver dans la zone de recherche.

L’application Netflix

Netflix est utilisée par de nombreux utilisateurs pour regarder des films, des séries et des documentaires en ligne. Elle vous aide également à trouver votre film grâce à ces catalogues de plus de 7 000 titres à son actif. Pour obtenir l’application mobile, téléchargez-le d’abord depuis Google Play Store et installez l’application. Comme l’utilisation de Netflix est payante, il vous faudra tout d’abord vous abonner en choisissant le forfait qui vous convient.