Manga – Undead Girl Murder Farce : Un manga envoûtant par Haruka Tomoyama et Yugo Aosaki

Undead Girl Murder Farce est une série manga captivante adaptée du roman homonyme de Yugo Aosaki, illustrée avec brio par Haruka Tomoyama. Ce premier tome, publié par les éditions Panini Manga, nous plonge dans un univers où le mystère et le surnaturel se mêlent à une atmosphère de fin du XIXe siècle.

Undead Girl Murder Farce, un cadre sombre et intrigant

L’histoire de Undead Girl Murder Farce se déroule dans la sombre ville de Givre où un meurtre mystérieux frappe la communauté des vampires. L’épouse de Jean Godard, un vampire pacifié, est tragiquement assassinée dans leur demeure, le château Vague-de-folie. Eveillant des tensions anciennes entre humains et vampires. Ce crime, perpétré avec un pieu en argent, suggère l’intervention d’un chasseur de vampires, risquant ainsi de raviver un conflit oublié.

Un trio de détectives exceptionnels

Pour résoudre ce mystère, Jean Godard fait appel à un trio de détectives japonais spécialisés dans les affaires surnaturelles. Parmi eux, Tsugaru Shinuchi, surnommé « le porteur de cage », se distingue par sa nature hybride mi-humaine mi-démon. Aya Rindo, immortelle privée de son corps et dont la tête est conservée dans une cage. Pour finir, Shizuku Hasei, une fidèle servante, complètent ce groupe.

Références culturelles et littéraires

Le manga Undead Girl Murder Farce ne manque pas de références littéraires et artistiques enrichissantes. Les détectives seront amenés à croiser des figures mythiques telles que Frankenstein, des Loups-Garous. Il y a même des personnages célèbres comme Arsène Lupin et Sherlock Holmes dans les tomes suivants. Cette fusion de la culture populaire et classique rappelle des œuvres comme « La Ligue des Gentlemen Extraordinaires ».

Un dessin captivant

Tomoyama excelle dans son art, offrant des illustrations magnifiques qui capturent l’essence de cette époque troublée et de ses personnages énigmatiques. Son travail s’inspire de celui d’Eugène Delacroix. Certaines scènes évoquent même les gravures de Gustave Doré, enrichissant ainsi l’atmosphère gothique du récit.

Conclusion sur Undead Girl Murder Farce

« Undead Girl Murder Farce » promet d’être une série incontournable pour les amateurs de mystère et de surnaturel. Ce manga allie une narration captivante à un dessin somptueux. Ce premier tome pose les bases d’une saga qui, à n’en pas douter, captivera son public et le tiendra en haleine au fil des enquêtes et des révélations. Un manga à ne pas manquer, véritable joyau de la littérature graphique moderne.