Évadez-vous avec passion : les timbres One Piece offrent une aventure inédite à collectionner

La poste se met à l’heure de l’aventure ! Pour la première fois, One Piece, le manga phénomène, s’invite sur nos enveloppes grâce à une collaboration inédite entre La Poste et l’univers culte créé par Eiichiro Oda. Avis aux collectionneurs et aux fans, cette édition spéciale promet de devenir un incontournable !

Des timbres à l’effigie des pirates les plus célèbres du monde

En 2025, La Poste lance une série exclusive de timbres qui mettra à l’honneur Monkey D. Luffy et toute l’équipe du chapeau de paille. Au menu : un timbre individuel dédié au fameux Luffy, un carnet de 12 timbres autocollants illustrant les membres de l’équipage et leur mythique navire, le Thousand Sunny, ainsi qu’un collector de 4 timbres “Les quatre nouveaux empereurs”. Chaque visuel a bénéficié du talent de Mathilde Laurent ou d’Emmanuel Vedrenne côté graphisme.

Différents modèles

Les collectionneurs vont adorer la diversité des formats : le timbre solo, en feuille de 15 exemplaires, affiche une valeur faciale de 1,39€ pour la Lettre Verte et sortira à plus de 700 000 exemplaires ! Le carnet, tiré à plus de deux millions d’exemplaires, devient l’objet idéal pour ceux qui souhaitent partager l’esprit One Piece au fil de leurs correspondances. Enfin, le collector “Empereurs”, bien plus rare avec ses 20 000 exemplaires, plaira aux chasseurs de pièces limitées.

La commercialisation démarrera dès le 6 mai 2025. Vous pourrez retrouver ces timbres dans les bureaux de poste, sur le site officiel de La Poste, à la boutique “Le Carré d’Encre” (Paris 9e), au Musée de La Poste (Paris 15e), ou même sur commande en ligne, par téléphone ou mail. Un vrai trésor à portée de main pour tous les passionnés !

Rien de tel que glisser un soupçon de piraterie et d’aventure nipponne sur vos courriers du quotidien. Alors, prêtes et prêts à hisser les voiles ? Ces timbres collector One Piece vont vite devenir un must-have. Partagez votre enthousiasme en commentaire ou taguez vos amis collectionneurs : qui osera poster la lettre la plus épique ?