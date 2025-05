Trésor exceptionnel : la nouvelle collection One Piece émerveille les fans

En 2024, les fans de One Piece ont vécu une véritable chasse au trésor grâce à la Monnaie de Paris. Après le succès des premières mini-médailles à l’effigie de Luffy et son équipage, la collection s’enrichit d’une nouvelle plongée dans l’univers du manga culte. À l’abordage de la collection la plus convoitée de l’année.

La nouvelle vague One Piece : mini-médailles et surprises

La Monnaie de Paris met de nouveau à l’honneur l’équipage du Chapeau de paille. Cette fois, c’est l’arc Egg Head qui s’installe sur treize mini-médailles de collection en version dorée et argentée. Luffy, Nami, Vegapunk et les autres prennent vie dans des gravures finement réalisées. En plus, quatre médailles argentées mettent en avant les Quatre Empereurs du moment, dont Luffy en version Gear 5. Un must pour tout collectionneur qui se respecte !

Chaque mini-médaille se dévoile dans une pochette aléatoire à 5,50€. Pour les vrais pirates, un album collector à 9,49€ permet de ranger ces petits trésors. Les plus impatients se lanceront sur le pack découverte à 17,99€, avec déjà deux pochettes et l’album pour débuter la collection.

Coup de théâtre : parmi les dorées Gear 5, cinq cachent un trésor inattendu. Qui déniche la bonne remporte une authentique pièce d’or One Piece, estimée à 910€ ! Voilà de quoi réveiller le pirate qui sommeille en chacun de nous.

L’excellence de la Monnaie de Paris au service de la pop culture

La Monnaie de Paris ne s’arrête pas là. Pour les collectionneurs exigeants, Joaquin Jimenez, graveur général, a façonné une surprenante pièce rectangulaire en hommage à l’arc Egg Head. Luffy et ses amis s’y affichent dans leurs nouvelles tenues. Au verso, le légendaire Thousand Sunny fend la mer. Frappée en qualité BE, cette pièce célèbre la rencontre de l’art numismatique et de la pop culture, tout en affichant le millésime 2025, la mention RF et la valeur faciale.

Vous convoitez l’argent et l’or ? Trois monnaies précieuses viennent boucler la collection. Deux pièces de 10 euros en argent BE (3 000 exemplaires chacune, à 102€), et une rarissime pièce de 50 euros en or (500 exemplaires, à… 910€ !).

Alors, prêts à embarquer ? Entre collection et passion, ces nouveaux trésors signés Monnaie de Paris font déjà tourner la tête des fans. Dites-nous en commentaire quelle pièce vous rêve de dénicher. Et, si vous avez le cœur d’un pirate, partagez ces infos sur votre équipage préféré !