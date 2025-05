Unika débarque officiellement dans Guilty Gear -Strive-, voici tout ce qu’il y a à savoir sur le personnage

Ça y est, elle est là ! Après ses aventures dans la série animée Guilty Gear -Strive- Dual Rulers, Unika s’apprête à rejoindre le roster du jeu en tant que combattante. Elle embarque également deux nouveaux arènes, ainsi que quelques patchs de correction pour Guilty Gear -Strive-. On connaît déjà les movesets d’Unika, grâce aux deux vidéos publiées par Arc System Works il y a juste quelques heures. Attention, il y aura des spoilers !

Unika dans Guilty Gear -Strive- : une affaire de famille (alerte spoiler)

Avez-vous déjà regardé Guilty Gear -Strive- Dual Rulers sur Crunchyroll ? Si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons de foncer dès maintenant. Unika, le personnage principal de la série animée, débarque officiellement dans Guilty Gear -Strive- ce mardi 27 mai 2025. Et, pour comprendre l’histoire et les movesets du personnage sans être spoilé, il faut regarder l’anime.

Mais si vous en êtes insensible, voici sa bande-annonce de gameplay :

Arc System Works a également publié un aperçu des movesets d’Unika. Vous pouvez les analyser dans la vidéo ci-dessous :

Et, pour terminer, voici l’histoire d’Unika dans Guilty Gear -Strive-. Attention, gros spoiler !

Unika est la fille de Ky Kiske et Dizzy, et donc sœur cadette de Sin Kiske. Elle vient d’un futur alternatif dévasté où l’humanité est au bord de l’extinction. Alors qu’elle est encore à l’état embryonnaire, Nerville — le mystérieux antagoniste de l’anime — l’a pris sous son aile et l’a élevé. Ceci, dans l’unique but de mener à bien un plan radical : éliminer les Gears pour sauver le monde.

Mais sa rencontre avec Sin et Bridget a marqué un grand tournant dans sa vie. Elle se sépare alors de Nerville et décide de se liguer contre lui en faisant équipe avec Sin et les autres. “Au fil de ses rencontres, elle apprend la paix et à se connaître elle-même. Elle décide d’utiliser son pouvoir pour s’assurer que des personnes comme son futur ne voient pas le jour,” termine Arc System Works.

Unika est le premier nouveau personnage à rejoindre la licence, après Answer (Guilty Gear Xrd Rev 2) et juste avant Lucy (Cyberpunk Edgerunners). Elle embarque également un balance patch ainsi que deux arènes de combat supplémentaires : New Dawn, A Future Unfolding et In the Name of Peace.