Guilty Gear Strive : Dual Rulers, la date de sortie se confirme ! 

Six mois après son annonce en juillet 2024, Guilty Gear Strive : Dual Rulers fait de nouveau parler de lui. À quelques heures de l’arrivée de Guilty Gear -Strive- sur Nintendo Switch, Arc System Works remet la hype en dévoilant une nouvelle bande-annonce de l’adaptation animée du jeu. Avec cette dernière, nous avons maintenant un aperçu de l’histoire, des personnages intégrant la série, mais également la date de sortie officielle. Et ne le cachons pas : nous l’avons attendu, celle-là. Toutes les infos ci-dessous.

Voir aussi : Sandalphon se dévoile et ouvre la saison 2 de Granblue Fantasy Versus: Rising

Guilty Gear Strive : Dual Rulers, de quoi ça parle ?

Enfin ! Après ses débuts en 1998, la licence de jeu de combat 2D d’Arc System Works Guilty Gear aura enfin droit à une adaptation animée. Baptisée Guilty Gear Strive : Dual Rulers, elle s’inspirera des histoires et de Guilty Gear-Strive, le douzième jeu de la franchise.

L’histoire se déroule peu de temps après les événements du jeu. Dans un monde post-apocalyptique ravagé par les Croisades, l’espèce humaine cohabite avec une nouvelle race de créatures magiques connues sous le nom de “Gears”. Mais suite à une union interdite entre humain et Gear, une jeune fille dénommée Unika s’engage à éradiquer l’espèce.

Ci-dessous le synopsis officiel et la bande-annonce :

“Après le déclin des domaines de la science et de la technologie, une nouvelle source d’énergie connue sous le nom de magie alimente l’ère moderne. L’humanité crée des armes biologiques interdites : Les Gears. Ces Gears finissent par s’opposer à l’humanité dans une rébellion. Bien qu’ils parviennent à vaincre dans la lutte pour la survie connue sous le nom de Croisades, les pertes de l’humanité sont si importantes que même après plusieurs décennies, leurs blessures émotionnelles ne parviennent pas à guérir complètement.

Sin Kiske, l’enfant d’une humaine et d’un Gear, se rend à la cérémonie de mariage de son père Ky et de sa mère Dizzy. Leur mariage brise le tabou ultime : l’union entre un humain et un Gear. Même si le monde est en paix, il a fallu de nombreuses années pour qu’une telle cérémonie voie le jour.

Malgré la complexité des émotions qui l’entourent, la cérémonie de mariage se déroule sous le signe de la bénédiction. Soudain, une jeune fille mystérieuse apparaît…

L’enfant prédestiné qui hérite du sang des Gear – et la jeune fille mystérieuse qui méprise les Gear. Leur rencontre va bouleverser le monde.”

À part la bande-annonce principale, Arc System Works a dévoilé un visuel de Guilty Gear Strive : Dual Rulers, présentant le casting. On connaît également tous les acteurs qui prêteront leurs voix aux personnages de l’anime :

Tomokazu Sugita : le narrateur de la série

Issei Miyazaki dans le rôle de Sin Kiske

Joji Nakata : Sol Badguy

Yui Ishikawa : Unika

Takeshi Kusao : Ky Kiske

Kazue Fujita : Dizzy

Hiromi Igarashi : Jack-O’ Valentine

Aya Suzaki : Elphelt Valentine

Megumi Han : Ramlethal Valentine

Manaka Iwami : Bridget

Mayumi Asano : Baiken

Norio Wakamoto : Johnny

Keiichi Nanba : Axl Low

Tetsu Inada : Leo Whitefang

Junichi Endo : Vernon

Yasuhiro Mamiya : Nerville Hammer

Guilty Gear Strive : Dual Rulers sera réalisé par Shigeru Morikawa (Chrono Trigger) et le studio Sanzigen. Norimitsu Kaiho (Akudama Drive) sera en charge de la composition de la série. Daisuke Ishiwatari, le character designer compositeur dans les jeux Guilty Gear, figure également parmi les character designer. L’anime sortira en avril 2025 en exclusivité sur Crunchyroll, avec des sous-titres en anglais.