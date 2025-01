Sandalphon se dévoile et ouvre la saison 2 de Granblue Fantasy Versus: Rising

Après la sortie de Vikala et un léger temps de pause, Granblue Fantasy Versus: Rising revient en force pour sa deuxième saison. Le jeu de combat 2D de Cygames et Arc System Works entame l’année 2025 en beauté durant le Granblue Fantasy Versus Cygames Cygames Cup, un évènement consacré à la licence. Et, entre deux tournois de Guilty Gear -Strive- et Granblue Fantasy Versus: Rising, les deux studios ouvrent officiellement la saison 2 de ce dernier avec un personnage DLC très attendu : Sandalphon.

Voir aussi : Mai Shiranui enflamme l’arène de Street Fighter 6 avec sa nouvelle bande-annonce

Que nous réserve Sandalphon ?

Qu’on se le dise : Cygames et Arc System Works savent mettre l’eau à la bouche des fans de Granblue Fantasy Versus avec ses personnages DLC. Après un 2B, Siegfried ou un Vikala très appréciés, voilà qu’un archage s’ajoute au roster du jeu de combat 2D à la Street Fighter 6. Annoncé pour la première fois en juillet 2024 dans un teaser trailer, Sandalphon se dévoile enfin grâce à une nouvelle bande-annonce, publiée à la fin de la Cygames Cup 2025.

Le trailer révèle quelques techniques de combat du personnage, ainsi que ses interactions avec quelques personnages. Sandalphon est un archange à six ailes, excellant à la fois au corps à corps ainsi qu’à distance. Il dispose de projectiles et de coups mid-range, capable d’atteindre son adversaire sans qu’il doive approcher. Il peut également punir les joueurs adeptes de “saut à mouton” (qui ont l’habitude de sauter afin d’ouvrir la garde de son adversaire en l’air) avec une prise aérienne.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de Sandalphon dans la vidéo ci-dessous :

Voir aussi : Gros leak : la liste des jeux de combat de l’EVO 2025 a accidentellement fuité, on connaît déjà les principaux titres !

Bien sûr, ce n’est encore qu’un bref aperçu de ses capacités in-game. Néanmoins, c’est largement suffisant pour avoir une idée de ce que Sandalphon réserve aux joueurs de Granblue Fantasy Versus: Rising. Il arrivera en tant que DLC le 26 février 2025, marquant ainsi le début de la deuxième saison du jeu. Vous pouvez l’acheter au prix de 7,99 dollars.

Cygames et Arc System Works ont également profité du Cygames Cup 2025 pour dévoiler la feuille de route de la saison 2 du jeu. Quatre autres personnages rejoindront alors Sandalphon pour la deuxième saison Granblue Fantasy Versus: Rising. Leurs dates de sortie prévues sont les suivantes :

Printemps 2025

Été 2025

Automne 2025

Début 2026

Enfin, les deux studios nous donnent rendez-vous dans un live YouTube le 21 février prochain à 2 heures du matin (heure du Pacifique). Ils vont y détailler la version 2.00 de Granblue Fantasy Versus: Rising, ainsi que le gameplay de Sandalphon.