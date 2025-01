Gros leak : la liste des jeux de combat de l’EVO 2025 a accidentellement fuité, on connaît déjà les principaux titres ! 

Qui dit nouvelle année dit nouvel EVO 2025, et qui dit EVO dit le plus grand tournoi de jeux de combat au monde. Il y en aura trois cette année : au Japon, à Los Angeles, et pour la première fois, en France. On connaît déjà la liste des jeux de combat pour les éditions japonaise et française. Celle de l’EVO Los Angeles, la plus importante, était prévue sortir la semaine prochaine. Malheureusement, un accident “miniature” a gâché la surprise, dévoilant ainsi les jeux de combat principaux de l’EVO 2025. Attention, alerte spoiler !

Leak des jeux de l’EVO 2025 : un problème de miniature

Une fois de plus, l’EVO 2025 aura lieu cet été. Et, avec une grande première en France, ce sera le plus l’événement incontournable pour les fans de jeux de combat du monde entier. D’ailleurs, l’équipe de l’EVO s’apprête à annoncer tous les détails sur le plus important de tous : l’édition de Los Angeles. Le reveal était planifié pour le 14 janvier 2025, mais au grand malheur des organisateurs, la plus grosse des annonces a accidentellement fuité.

Comme à son accoutumée, l’équipe de l’EVO programme une émission en direct sur la chaîne YouTube officielle Evo Events. Elle permet aux abonnés de recevoir une notification une fois que le live se lance le 14 janvier prochain. Malheureusement, la miniature de la vidéo a dévoilé la liste des jeux de combat constituant le “main event” de l’EVO 2025 de Los Angeles. Et, bien qu’elle ait été supprimée depuis, c’était trop tard : sur internet, rien ne s’efface définitivement.

Si vous êtes impatients de savoir les jeux de combat en vedette de l’EVO 2025 à Los Angeles, les voici :

Street Fighter 6

Tekken 8

Guilty Gear -Strive-

Granblue Fantasy Versus : Rising

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes

Mortal Kombat 1

Fatal Fury : City of the Wolves

Marvel vs. Capcom 2 : New Age of Heroes

Grâce à la miniature, nous connaissons également la date présumée de l’EVO Los Angeles : du 1er au 3 août 2025. Comme vous pouvez le voir, il y a deux nouveautés cette année, dont le prochain Fatal Fury : City of the Wolves et Marvel vs. Capcom 2 : New Age of Heroes. Ils remplacent les King of Fighters XV et Street Fighter III : 3rd Strike de l’édition 2024.

Bien sûr, nous publierons un autre article lorsque la liste officielle sera révélée la semaine prochaine !