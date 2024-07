L’EVO, le plus grand tournoi de jeux de combat au monde, débarque en France !

Clap de fin pour l’EVO 2024. Trois jours de compétition, durant laquelle les joueurs du monde entier ont pu tester leur niveau sur Tekken 8, Guilty Gear Strive ou encore Street Fighter 6. Conscient de l’expansion de la FGC (Fighting Games Community) à l’échelle internationale, le staff de l’EVO décide d’étendre son événement sur de nouvelles régions. Il a donc annoncé que la France accueillerait l’EVO l’année prochaine. Une grande première pour le continent européen, au bonheur des pays aux alentours !

La première édition de l’EVO France en 2025

Au fil de son existence, l’Evolution Championship (abrégé en EVO) a été le théâtre de nombreux moments d’anthologie. L’événement, devenu une référence dans l’univers des jeux de combat, a contribué à la naissance de légendes. Parmi elles se trouve l’américain Justin Wong, mais également des Asiatiques comme Daigo Umehara (Japon) ou encore Knee (Corée du Sud).

Toujours en quête d’expansion, l’EVO a décidé de s’exporter au pays du soleil levant. La raison est simple : le Japon regorge de nombreux joueurs talentueux. Malheureusement, par manque de moyens, ils ne peuvent pas assister à l’EVO, ce dernier ayant toujours lieu aux USA. C’est donc ainsi que l’EVO Japon est né, permettant ainsi à des joueurs nippons de se faire un nom dans le monde des jeux de combat. On peut notamment citer Omito (sur Guilty Gear Xrd Rev 2) ou encore Shoji « Fenritti » Sho (sur Blazblue Centralfiction).

Tout ce succès a alors poussé les organisateurs de l’EVO de s’étendre une fois de plus sur le continent européen et ses alentours. Et qui de mieux pour accueillir le plus grand tournoi de jeux de combat que la France ? Le 21 juillet dernier, les organisateurs ont donc révélé que l’EVO aura lieu pour la première fois en France, précisément à Nice, au Palais des Expos, du 10 au 12 octobre 2025. L’Asie aura également sa propre édition à Singapour en 2026.

Are you ready?@Evo is coming to France 🇫🇷 pic.twitter.com/oiuSr7ax2G — Evo France (@Evo_France) July 22, 2024

Vive la FGC !

Aujourd’hui, la FGC (Fighting Games Community) est plus grande que jamais. Le privilège de champion n’est plus réservé aux USA et l’Asie. En effet, depuis quelques années, l’Europe et le Moyen-Orient ont fait parler d’eux. Ceci grâce à des joueurs comme le Pakistanais Arslan Ash, qui détient actuellement 5 titres de champion sur Tekken 7 et Tekken 8. N’oublions pas non plus le Dubaïote Amjad « AngryBird » Al-Shalabi, qui a remporté l’EVO 2023 sur Street Fighter 6.

On espère donc que ces nouvelles éditions de l’EVO en France et à Singapour permettront à un plus grand nombre de joueurs de différentes régions de participer au plus grand événement de jeux de combat de l’année.

Appréciez l’histoire de l’EVO dans la vidéo ci-dessous, illustré par les plus grands noms du jeu de combat français :