Guilty Gear Strive : les DLC de la saison 4 sont dévoilés, avec un invité inattendu !

Clap de fin pour l’EVO 2024. Le rendez-vous annuel des aficionados de jeux de combats fut un franc succès, avec pas moins de 10 000 participants cette année. Parmi les titres les plus joués figure Guilty Gear Strive, le jeu de combat 2D d’Arc System Works. Le studio japonais a justement profité de l’évènement pour annoncer la saison 4 du jeu, en révélant le contenu de son DLC. Quatre combattants seront donc inclus dans la season pass 4, avec un nouveau personnage et un invité inattendu. Fans de Cyberpunk, Guilty Gear Strive vous ouvre ses portes !

De nouveaux personnages, pour plus de baston

Septième opus de la franchise de jeux de combat d’Arc System Works. Guilty Gear Strive a tout de suite conquis le monde. En 3 ans d’existence, Daisuke Ishiwatari et son équipe de développeurs ont fait revenir plusieurs anciens personnages, ainsi que de nouvelles mécaniques. Certains de ces DLC étaient très demandés des fans, notamment Slayer et A.B.A.

Mais Guilty Gear Strive comprend également de nouveaux personnages. Rapidement, ils sont devenus les favoris des compétiteurs, comme Asuka R. Kreutz et Goldlewis Dickinson. Arc System Works décide donc de continuer sur cette voie du succès, en révélant le contenu du DLC Pass de la Saison 4 lors du plus grand tournoi de jeux de combat, l’EVO.

Le premier personnage à faire son retour dans le Season 4 Pass de Strive est Dizzy. Elle est d’ailleurs rebaptisée Queen Dizzy, en devenant l’épouse de Ky Kiske. Venom sera également de la partie, avec ses coups inédits basés sur des techniques au billard. Ces deux personnages étaient très demandés pour la quatrième saison de Guilty Gear Strive, et Arc System Works a bien sûr réalisé le vœu de sa communauté en les intégrant à la Season Pass 4 .

En addition, Unika, l’antagoniste de la prochaine série animée Guilty Gear Strive : Dual Rulers fera ses premiers pas dans le jeu. Mais l’ajout le plus inattendu à la liste des DLC reste bien sûr Lucy. Le personnage principal Cyberpunk 2077 : Edgerunners, l’adaptation animée de Cyberpunk : 2077 de CD Projekt Red, nous donne donc rendez-vous en 2025. Et avec son design incroyablement séduisant, Lucy fera plus d’un heureux à sa sortie !

En résumé, le contenu de la Season Pass 4 de Guilty Gear Strive comprend :

Queen Dizzy (octobre 2024)

(octobre 2024) Venom (début 2025)

(début 2025) Unika (2025)

(2025) Lucy de Cyberpunk : Edgerunners (2025)

Plus de modes, plus de baston, plus de fun dans Guilty Gear Strive !

Outre l’arrivée de Lucy en tant qu’invitée, la quatrième saison de Guilty Gear Strive ajoutera également quelques nouveautés. Parmi elles se trouve le mode 3v3 en ligne, qui, à première vue, sera similaire à Dragon Ball FighterZ et Marvel vs Capcom 3. À cela s’ajoute une nouvelle palette de couleurs exclusive, quatre nouveaux stages et la bande-son de Queen Dizzy.

La saison 4 de Guilty Gear Strive s’annonce donc passionnante. C’est le moment idéal pour plonger dans l’univers de Guilty Gear, vous ne trouvez pas ?

Appréciez l’annonce de la saison 4 dans la vidéo ci-dessous :