Guilty Gear Strive : Dual Rulers, le premier teaser trailer et la date de sortie dévoilés

Le petit bébé de Daisuke Ishiwatari aura donc enfin droit à sa propre adaptation en animé ! Après une brève annonce sur le site d’Arc System Works, la licence de jeux de combat 2D Guilty Gear revient lors de l’Anime Expo 2024. Durant l’événement, le studio japonais dévoile la toute première bande-annonce de l’anime Guilty Gear Strive : Dual Rulers. Une courte vidéo dans laquelle les fans reconnaîtront Sol Badguy, Sin Kiske…et un troisième personnage inconnu du bataillon. Arc System Works a également profité de l’Anime Expo 2024 pour officialiser la date de sortie de l’anime. Let’s rock !

La bande-annonce de Guilty Gear Strive : Dual Rulers

Que raconte Guilty Gear Strive : Dual Rulers ?

L’anime fait honneur à Guilty Gear -Strive-, le dernier jeu de combat de la licence Guilty Gear. On retrouve alors un monde d’après-guerre entre l’humanité et les Gears. Ces derniers sont des armes biologiques, avec une apparence et une morphologie humaines, mais avec quelques atouts en plus. Peu après leur création, les Gears décident de se liguer contre l’humanité, déclenchant ainsi une guerre mondiale.

Des décennies après la fin de la Grande Guerre, quelques humains finissent par se lier avec des Gears. C’est le cas de Ky Kiske, qui a décidé d’épouser la Gear Dizzy. Ensemble, ils auront un fils : Sin Kiske. Mais cette union polémique ne plaît pas à tout le monde, et ce mécontentement se manifestera quelques années après la naissance de Sin.

Lors de la cérémonie de mariage de Ky et de Dizzy, une jeune fille mystérieuse fait son apparition : Anika. Vouant une haine mortelle envers les Gears et leur descendance, elle décide de supprimer la famille interdite. Mais c’était sans compter sur Sin et son maître Sol Badguy, déterminés à protéger la lignée…

Voir aussi : Mortal Kombat 1 : les personnages de la saison 2 ont leaké

Une sortie en 2025

Toute cette histoire est illustrée dans le même style graphique que Guilty Gear -Strive-. La narration n’est pas en reste : on retrouve Tomokazu Sugita, la voix d’Asuka R. Kreutz, derrière le micro. Côté distribution, Issei Miyazaki prête sa voix à Sin, et Jouji Nakata à celle de Sol. Les deux acteurs sont également les doubleurs de Sin et Sol dans le jeu Guilty Gear -Strive-. Enfin, Yui Ishikawa, la voix de Mikasa dans L’Attaque des Titans, assurera celle d’Unika.

Guilty Gear Strive : Dual Rulers sortira en 2025. Pour le moment, aucune information sur la plateforme de diffusion n’a pas encore été annoncée. Bien sûr, nous ne manquerons pas de vous informer quand nous aurons les informations officielles. Histoire à suivre !