Révolution dans le monde de l’Art : Wacom protège enfin l’identité numérique des créateurs avec Yuify

Nous sommes ravis d’annoncer que Wacom lance la version bêta ouverte de son innovant service de gestion des droits numériques, Wacom Yuify, intégrant désormais Clip Studio Paint de Celsys. Cette plateforme révolutionnaire promet de transformer la manière dont les artistes et les créateurs protègent leurs œuvres numériques. Elle permet également de mieux gérer les droits d’utilisation de ces œuvres.

Wacom protège la paternité des œuvres d’art numériques

Nobu Ide, PDG de Wacom, et Kei Narushima, président de Celsys, ont dévoilé leur nouvelle plateforme. Cela s’est passé lors de leur apparition à DoKomi 2024, la plus grande Anime et Japan Expo d’Allemagne. Wacom Yuify promet de donner aux artistes un outil facile à utiliser mais puissant pour protéger leurs œuvres numériques. Cela inclut un identifiant numérique unique avec un enregistrement permanent pour chaque œuvre, assurant la protection de la paternité et les droits d’utilisation.

Grâce à Wacom Yuify, les créateurs peuvent désormais gérer plus facilement leurs dossiers d’auteur. À l’avenir, ils pourront même générer des modèles d’accords juridiquement contraignants pour l’octroi de licences. Pour l’instant, ce service gratuit est disponible aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse et offre une protection pour les œuvres créées dans Adobe Photoshop, Escape Motions Rebelle 7 et Celsys Clip Studio Paint.

Le fonctionnement de Wacom Yuify est simple. Il intègre une technologie de micro-marquage sécurisé qui injecte des pixels invisibles dans une œuvre lors de l’exportation. L’image reste intacte, mais le marquage persiste, même si l’image est modifiée après publication. Ainsi, chaque œuvre d’art a un lien inaltérable vers son créateur.

L’usage de la technologie blockchain sécurise de manière permanente ces enregistrements de paternité, les rendant immuables. De cette façon, Wacom Yuify crée un lien indissoluble entre les créateurs et leurs œuvres, tout en permettant une recherche inversée pour remonter jusqu’à l’artiste original si nécessaire.

Protéger l’identité des créateurs à l’ère numérique

Wacom Yuify offre aux artistes la possibilité d’intégrer la propriété de leurs œuvres directement dans l’œuvre elle-même. C’est une avancée majeure dans le domaine des droits numériques qui va contribuer à maintenir l’intégrité de l’œuvre et à assurer une juste reconnaissance et rémunération pour le créateur. Heidi Wang, vice-présidente senior de la division Ink de Wacom, souligne l’importance de cet outil puissant : « Dans un monde numérique et décentralisé, nous voulons mettre l’accent sur l’artiste en tant que source et origine de toute œuvre d’art« .

Souhaitant essayer Wacom Yuify? La version bêta publique est maintenant disponible dans certains pays. N’hésitez pas à rejoindre la communauté Wacom et à profiter de ce service gratuit pour protéger votre œuvre d’art numérique. Votre travail mérite d’être protégé, et Wacom Yuify peut vous aider à y parvenir.