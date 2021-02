Pluto TV, le service de streaming gratuit est enfin disponible

Publicité

Une nouvelle plateforme de vidéos à la demande est lancée ce jour, depuis ce jour 8 février 2021, En France. Baptisé « Pluto TV », le nouveau service de streaming est une initiative de ViacomCBS, la multinationale propriétaire de Paramount et de nombreuses chaines dans le monde. Il sera entièrement gratuit.

Pluto TV arrive enfin en France !

Après avoir fait ses preuves dans plus de 17 pays dans le monde et conquis environ 36 millions de spectateurs, Pluto TV débarque en France. Le nouveau service de streaming arrive sous la coupe du géant américain de la cinématographique ViacomCBS. Il est destiné à satisfaire la forte demande existante dans le domaine. Et pour le rendre accessible à tous les ménages, mêmes ceux à faibles revenus, l’accès est gratuit. Il est accessible sur plusieurs types d’écrans (TV, smartphones, tablettes et PC) et via divers applications telles que pluto.tv, Apple TV, Android TV, Amazon TV, Amazon Fire TV, Chromecast et bien d’autres disponibles dans l’App Store et Google Play. Pluto TV permet, aux enfants, adolescents, jeunes et adultes de profiter de 40 nouvelles chaines aussi distrayantes et ludiques les unes que les autres.

Un nouveau service qui prend déjà ses marques

La dernière-née des offres streaming est en train de prendre ses marques dans un univers du streaming dominé depuis des années par Netflix, Apple TV, Salto et Amazon Prime Video. Une percée que Pluto TV doit certainement à sa politique de fourniture de service. En effet, la nouvelle plateforme de vidéo est entièrement financée par la publicité. Son accès est donc gratuit et ne nécessite au abonnement, ni création de compte ou d’indication de mail au préalable. L’interface proposée est assez simple avec présentation réduite ou en plein écran des contenus et programmes. Tout comme ses plateformes ainées, Pluto TV permet de revisionner les programmes pour vous éviter le regret d’avoir été absent lors de la première diffusion.

