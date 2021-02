Publicité

Bob, c’est le mini lave-vaisselle de la startup basé près de Nantes, du nom de Daan Tech. La promesse est d’avoir un lave-vaisselle compact et ne nécessitant pas obligatoirement une alimentation en eau. En plus, Bob à un look funky et est connecté. Il est à présent temps pour nous de vous livrer nos conclusions après un mois d’utilisation.

Présentation et Design

Bob apporte un vrai renouveau dans le secteur morose de l’électroménager avec de la couleur ! Notre modèle est bleu maya, il est néanmoins possible d’avoir jusqu’à 12 coloris et 24 possibilités d’association. L’avantage, c’est qu’il est possible de le personnaliser en fonction de ses goûts et de son intérieur.

La porte avant est composée d’un hublot (oui oui, on peut voir dans le lave-vaisselle pendant son fonctionnement), c’est bien pensé et original.

Sur la partie supérieure, un petit moniteur LCD permet de choisir le cycle et de faire les différents réglages. Celui-ci n’est pas tactile, il faut donc utiliser les boutons placés juste en dessous.

Publicité

Enfin, il est possible d’effleurer le dessus de la porte pour qu’elle s’ouvre toute seule, pratique quand on a les mains pleines.

Juste en dessous de la porte on retrouve une trappe dans laquelle on va venir placer la « Bob cassette ».

À l’intérieur, on retrouve bien évidemment le panier, avec deux supports pour des verres, un support pour les assiettes et enfin un panier pour les couverts. De plus, une petite lumière bleue s’allume pour voir ce qu’on fait.

Sur le dessus, on à un accès afin de le remplir d’eau dans le cas d’un usage en mode autonome (sans être directement branché à une alimentation en eau), avec un réservoir d’une capacité de 4L. Attention, dans le cas où vous voulez l’utiliser avec une arrivée d’eau, il faut acheter le tuyau en option.

À l’arrière, on a les connectiques : électrique, alimentation en eau (en option) et enfin l’évacuation d’eau.

L’encombrement de Bob

En matière d’encombrement, Bob est vraiment compact avec des dimensions de 34 x 49 x 49cm. De notre côté, il a simplement remplacé notre égouttoir à vaisselle. Parfait pour les petits appartements avec des cuisines possédant peu d’espace. Il est même possible de l’emmener dans un camping-car ou dans un camping. Un accessoire permet de vider les eaux usées de Bob dans un seau. De plus, il est équipé de poignées et d’un sac pour le transport et il est également possible de le remettre dans son carton de base qui se plie pour être rangé.

Terminons par le fait que Bob soit produit en France près de Nantes, avec des matériaux recyclés. Le constructeur annonce une durée de vie de 10 ans, avec la disponibilité des pièces détachées.

Les fonctionnalités de Bob

Bob étant connecté, il est possible de commander directement des cassettes depuis son écran (sous réserve d’avoir configuré son compte au préalable). Sinon il est possible d’activer Bob+ qui va automatiquement renouveler les cassettes. Depuis votre compte, il est possible de configurer soit cassette par cassette (mauvaise idée), soit par box de 3 cassettes + 1 cassette d’entretien (c’est le plus économique). La commande se déclenche dès lors que vous atteint 20 lavages pour une cartouche seule et 80 lavages quand vous avez choisi le pack. L’activation de Bob+ débloque également des fonctionnalités de personnalisation supplémentaire, néanmoins on trouve regrettable d’être obligé d’activer ce service pour en profiter.

Publicité

Parmi ses options supplémentaires, la possibilité de changer l’image au démarrage de Bob ainsi que d’avoir des sonneries personnalisées (limitées aux 6 proposées).

Dans les options, il également possible de régler le volume de la sonnerie, de basculer d’un mode d’alimentation à l’autre (réservoir ou alimentation directe), modifier les paramètres de connexion Wi-Fi ou bien encore de vidanger le réservoir de Bob. Enfin, il est possible de consulter les économies d’eau déjà réalisées via le menu d’information.

Pendant la configuration de Bob, il est également possible de choisir l’option UV qui permet de désinfecter, clés, masque ou encore son téléphone directement dans le lave-vaisselle. Inutile de préciser que c’est un mode sans eau…

Aucune application smartphone n’est nécessaire pour faire fonctionner le Bob.

Les cycles de lavage de Bob

Bob le mini lave-vaisselle possède 5 cycles par défaut :

Verre : Dure 15 minutes , consomme 1.9L d’eau à une température de 65°

: Dure , consomme à une Express : Dure 20 minutes , consomme 2.9L d’eau à une température de 65°

: Dure , consomme à une Quotidien : Dure 50 minutes , consomme 3.8L d’eau à une température de 68°

: Dure , consomme à une température de 68° Intensif : Dure 91 minutes , consomme 3.8L d’eau à une température de 70°

: Dure , consomme à une Eco : Dure 90 minutes, consomme 3.8L d’eau à une température de 50°

Sachant que Bob vous laisse la possibilité de créer des cycles personnalisés si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ceux par défaut.

Bob à l’usage

Bob est très simple d’usage, il suffit de placer la « Bob cassette » dans son emplacement. Celle-ci contient le produit ainsi que tout ce qu’il faut pour le faire fonctionner. Notons la possibilité d’utiliser du produit classique, néanmoins la Bob cassette est plus adaptée. Il suffit alors de mettre de l’eau dans le réservoir jusqu’au signal sonore. Enfin, il ne faut pas oublier de placer le tuyau d’évacuation directement dans votre évier.

Dans nos tests, nous n’avons utilisé quasi exclusivement que le mode quotidien, celui-ci est largement suffisant pour la majorité des usages. Nous n’avons jamais été déçu du lavage de Bob, on a toujours eu des résultats impeccables. On a eu quelques traces blanches, néanmoins l’eau à l’appartement est vraiment très calcaire donc il est fort probable que le problème venait d’ici.

En matière de remplissage, il répond bien à la promesse de la vaisselle d’une ou deux personnes. On peut même pousser à 4 personnes ponctuellement à condition de lancer un cycle immédiatement. Le mode verre (ou soirée pour les intimes) est bien pratique pour les soirées où vous avez besoin de beaucoup vous désaltérer… Dans un usage pour une personne, il est même possible d’y placer une petite poêle (idéal si le manche se démonte) ou des boîtes en plastique en plus.

De nombreuses idées de dispositions sont indiquées dans le manuel d’utilisation. Néanmoins en pratique il est possible de charger un petit peu plus Bob sans pour autant altérer la qualité du lavage.

À la fin du lavage, la porte s’ouvre toute seule afin de sécher naturellement la vaisselle. Cela permet de faire des économies d’énergie.



Enfin, en matière de bruit, c’est assez contenu avec 41dB, Bob ne vous dérangera donc pas pendant son fonctionnement.

Coût de Bob

Une partie très importante, quel est le coût de Bob au quotidien ? En termes de prix initial, Bob le mini lave-vaisselle est proposé à 349.90€. En l’absence de réelle concurrence, difficile de dire si c’est le juste prix. Néanmoins, des modèles de moins de 6 couverts se situe aux alentours des 300€ à 400€. Sachant que la personnalisation de couleur est offerte avec Bob ainsi que les nombreuses fonctionnalités évoquées juste avant, rien d’extravagant.

Coût de fonctionnement

Afin de calculer les coûts d’utilisation de Bob, nous avons utilisés le pack de 3 cassettes de lavage + 1 d’entretien à 29.90€. Les calculs sont réalisés pour un cycle journalier.

Dans le cas d’un cycle/j Coût par lavage Coût mensuel

(base 30,5j) Coût annuel

(base 365j) Produit Bob cassette

(Via pack 3+1) 0.249€ 7.59€ 90.88€ Entretien de Bob

(Via pack 3+1) 0.083€ 2.53€ 30.37€ Eau

(Eau de Paris : 3.49€ TTC) 0.013€ 0.40€ 4.80€ Electricité

(0.15€/kWh) 0.052€ 1.6€ 19,2€ Total 0.397€ 12,12€ 145.25€

En termes d’économie d’eau, on va estimer à 40L d’eau par jour pour une vaisselle à la main. On économise donc 13 250L d’eau par an. Soit 45.7€ d’eau tous les ans. Bob coûte donc ~100€ par an, soit 8,33€/mois avec l’économie d’eau. Nous avons exclu le temps gagné, environ 20 minutes chaque jour dans notre cas.

À titre de comparaison (assez grossière on vous l’accorde), un lave-vaisselle classique va utiliser une dosette tout-en-un (équivalent de la casette de Bob) qui coûte environ entre 0.18€ et 0.30€ en fonction de la marque. De plus, il faut ajouter environ 15€/an d’entretien.



Le coût du lavage de Bob est donc correct, mais les frais d’entretien sont assez élevés. Notons que l’entreprise Dann Tech récupère les cassettes vides gratuitement afin de les recycler.

Conclusion

Bob le mini vaisselle est un super compagnon au quotidien. Il répond parfaitement à sa promesse de laver la vaisselle d’une ou 2 personnes. En termes de coût, cela reste très correct et son encombrement est minimum. Marre de faire la vaisselle à la main ? Il ne vous reste plus qu’à sauter le pas. Il est disponible directement sur le site de Daan Tech.

Bob, le mini lave vaisselle 349.90€ 8.9 Design et encombrement 9.0/10

















Fonctionnalités 8.5/10

















Utilisation 9.5/10

















Coût 8.5/10

















Points positifs Made in France

Design fun

Usage et fonctionnalités Points négatifs Des fonctionnalités conditionné par l'activation de Bob+

Coût d'entretien un peu élevé ACHETER